"Надо еще скотчем перемотать": в Киеве есть дом, который держится на скобах (фото)

Люди сравнивают состояние дома с психикой украинцев

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В Киеве есть необычный дом. Он уже несколько десятков лет, чтобы не упасть, "держится" за соседний с помощью тросов и железных балок.

Этот архитектурный "шедевр" до сих пор удивляет киевлян и гостей города. Об этом пользователь под ником masnyk_oleg рассказывает в социальной сети Threads.

Мужчина рассказал, что видел такое состояние дома еще в детстве. По его словам, он не перестает удивляться, как это здание держится все эти годы.

"Киев, Берестейский проспект. Мне было 10 лет, не понимал, как этот дом не падает, мне 29 до сих пор не понимаю, неужели эти доски вечность будут его держать?!", — написал автор.

Вид дома пугает людей

Дом держится на скобах

Как отреагировали пользователи?

В комментариях люди рассказывают, почему дом выглядит именно так. Также некоторые рассказали об опыте проживания в таком сооружении.

"Моя мама — архитектор, и когда она училась в КИСИ, то был ориентировочно 1973-75 год, то им, как студентам показывали этот дом, там какая-то конструктивная ошибка была, так ходили по квартирам и спрашивали как людям живется в доме, где все наклонилось, а один из жильцов жаловался, что нельзя налить полный стакан водки, другое его не беспокоило";

"Памятник нашему психическому состоянию. Мне 53 и он всю мою жизнь на растопорке";

"Надо скотчем еще перемотать и тогда точно навечно";

"Хочу такую же нервную систему, как эти "держачки"";

Комментарии пользователей

"Эти дома стянуты системой стальных проволок и пластин (обозн. стрелочкой). А торчащие палки — это подконструкция, на которых когда-то крепились щиты, закрывавшие щели между домами";

"Училась в школе во дворе этого дома, местные знают, что эта болотистая местность и дома будут "плыть" со временем. А еще когда-то праздновала новый год в одной из квартир на этом стыке, там была большая трещина через всю стену";

Комментарии пользователей

"Все жду когда поплывут те одоробла, что возле ЗАГСа, 32 этажные) там пойма реки Лыбидь. У них, наверное, шансы выше, потому что все же 5 этажей и 32 это разное";

"Это еще один памятник советского управления, когда падающий дом прицепили к другим. С каждым годом он еще страшнее выглядит, если честно";

"Я живу рядом, все дома вокруг осыпаются, а этот еще и оседает";

"Ну, мне это выглядит как катастрофа в будущем";

"Мне 27. Жил неподалеку большую часть своей жизни. Сколько себя помню, столько там и были эти доски)", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

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