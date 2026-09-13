Забудьте про пил: секрет аргентинських господинь, завдяки якому підлоги довше залишаються чистими

Цей лайфхак освіжить будинок, але спочатку потрібно протестувати його у своїх умовах

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Ідеальна чистота та приємний аромат у всьому будинку – результат, якого прагне кожна господиня. Щоб освіжити приміщення без дорогих освіжувачів повітря, клінінгові експерти з Аргентини використовують один маловідомий, але ефективний трюк.

Йдеться про додавання буквально пари крапель кондиціонера для білизни прямо у відро з водою для миття підлоги. Про це повідомляє видання TN.

У чому суть лайфхака

Кондиціонер для білизни не замінює повноцінні дезінфекційні або мийні засоби, проте він виконує відразу дві важливі функції: дарує стійкий шлейф свіжості та працює як антистатик, завдяки чому пил на поверхні осідає набагато повільніше.

Як правильно застосовувати засіб

Головне правило цього методу — суворе дотримання пропорцій. Якщо перебрати з кондиціонером, на поверхні можуть залишитися липкі розводи або слизька плівка.

Наповніть відро теплою або холодною водою.

Додайте лише кілька крапель кондиціонера (не більше половини ковпачка) і ретельно перемішайте.

Добре віджимайте ганчірку чи швабру перед кожним проходом.

Жінка миє підрогу/Фото: ШІ

Потрібно бути обережнішими

Перед тим як мити весь будинок, обов’язково протестуйте розчин на невеликій і непомітній ділянці. З особливою обережністю до цього методу варто поставитися власникам таких покриттів:

Натуральний паркет та дерево: надмірна волога та сторонні склади можуть пошкодити захисний шар.

надмірна волога та сторонні склади можуть пошкодити захисний шар. Глянцева та вощена плитка: на ідеальному блиску надлишки розчину залишать помітний наліт.

на ідеальному блиску надлишки розчину залишать помітний наліт. Матова та шорстка кераміка: мікропори плитки можуть накопичувати залишки кондиціонера.

Важливо пам’ятати, що приємний аромат не дорівнює дезінфекції. Кондиціонер використовується виключно для ароматизації та фінішної свіжості, тому регулярне прибирання від бруду та жиру слід проводити спеціалізованими засобами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що аргентинські господині використовують незвичайний метод для прибирання будинку. Вони змочують віник спеціальним розчином.