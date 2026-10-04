Сэкономите сейчас – пожалеете через 5 лет: какую ошибку нельзя допускать во время ремонта ванной

Неправильный ремонт может привести к серьезным проблемам

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Во время ремонта ванной легко сэкономить на работах, которые не видны после укладки плитки. Но такая экономия может обернуться серьезными проблемами и дорогостоящим ремонтом в будущем.

Одной из таких важных вещей является гидроизоляция. Она защищает пол и стены от воды и влаги, которые могут постепенно проникать под облицовку. Если сделать этот слой неправильно или вовсе от него отказаться, последствия могут проявиться не сразу, как написали в "kb.pl".

Поначалу проблему легко не заметить. Через несколько месяцев или даже лет на стенах могут появиться влажные пятна, измениться цвет поверхности или возникнуть неприятный затхлый запах. Со временем плитка может начать отходить, швы – разрушаться, а во влажных местах может появиться плесень.

Хуже всего то, что вода способна повредить не только саму ванную комнату. Влага может проникнуть в конструкции дома и распространиться на соседние помещения. Тогда простым косметическим ремонтом поверхности уже не обойтись – иногда приходится снимать плитку, просушивать стены и фактически переделывать значительную часть ремонта.

Качественная гидроизоляция ванной комнаты защищает конструкции дома от скрытого накопления влаги

Именно поэтому экономия на гидроизоляции может оказаться весьма сомнительной. То, на чем сначала удалось сэкономить, впоследствии способно вылиться в серьезные траты – особенно если вода уже успела повредить стены, пол или соседние комнаты.

Особое внимание нужно уделить местам, где вода контактирует с поверхностями больше всего. Это зона душа и ванны, участки возле сливов, а также стыки пола со стенами. Даже качественный материал не защитит помещение, если его нанесли неправильно.

Обновить пол в санузле можно без демонтажа старого кафеля – это существенно экономит время на ремонт. Специальные доски монтируют непосредственно поверх имеющегося основания, о чем идет речь в обзоре технологий быстрой укладки.