Спички в цветочном горшке: необычный бабушкин лайфхак, который может спасти растения

"Скорая помощь" для увядающих растений

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Даже при заботливом поливе и достаточном освещении домашние цветы могут неожиданно замедлить рост, скинуть бутоны или покрыться желтыми пятнами. Оказывается, обычные спички могут помочь спасти увядающие комнатные растения.

Как пишет портал Bydlíme útulně, таким необычным способом пользуются чешские бабушки.

Одной из самых частых причин чахлого вида комнатных культур становятся мелкие почвенные вредители (например, мошки-сциариды) и развитие микроскопических грибковых инфекций в районе корневой системы. Головки спичек сделаны из серы, которая отпугивает многих вредителей, любящих полакомиться комнатными цветами, а также обладает дезинфицирующими свойствами и помогает бороться с некоторыми грибковыми заболеваниями почвы.

Как спасти комнатное растение с помощью спичек

Использовать метод несложно. Возьмите 4–6 обычных деревянных спичек в зависимости от диаметра вазона. Воткните их в почву головками вниз на глубину около 3–5 сантиметров, отступая от стебля и стенок горшка. Между спичками соблюдайте расстояние примерно 5 сантиметров. После этого обильно полейте растение.

Сера выступает мягким естественным фунгицидом и инсектицидом. Она отпугивает личинок вредителей, обитающих в верхнем слое субстрата, и предотвращает прение корней. Кроме того, этот микроэлемент принимает участие в синтезе хлорофилла, помогая листьям вернуть насыщенный зеленый цвет.

Фото сгенерировано ИИ

Через двое суток извлеките спички из земли. Если проблема была запущенной, процедуру можно повторить еще один раз со свежими спичками.

Стоит учесть, что этот способ — не замена полноценному уходу, а скорее "скорая помощь" для ослабленного растения. Использовать его можно периодически, особенно в межсезонье.

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