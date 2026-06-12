Русский язык теперь под запретом? Что значит новый закон Зеленского

Новые правила вступают в силу с 13 июня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал важный закон №4699-IX по русскому языку. С 13 июня язык агрессора будет исключен из перечня тех, в отношении которых Украина должна выполнять обязательства по конвенции Совета Европы по защите языков коренных народов и национальных общин.

Об этом объявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. По его словам, Украина уважает языковое и культурное разнообразие, но должно устранить возможность продолжения российского имперского влияния.

"Язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных сообществ. Это решение – о достоинстве, справедливости и языковой безопасности Украины", – отметил Стефанчук.

Что изменяет новый закон и почему он важен

Фактически, для большинства украинцев на бытовом уровне новый закон почти ничего не меняет, но на государственном создает основу для юридической базы. То есть с 13 июня, когда закон вступает в силу:

русский язык не будет иметь специальной защиты как язык, подпадающий под защиту Европейской хартии в Украине;

в дальнейшем это может влиять на государственные или местные программы поддержки языковых меньшинств;

в юридических и политических дискуссиях аргумент об особом статусе русского языка будет сложнее использовать.

Что не изменяет закон:

говорить на русском в быту не запрещается, однако остаются действующие нормы об обслуживании, печатной продукции на украинском и т.д.

новые штрафы не появились.

Справка: Европейская хартия — это собирательное название нескольких важных международно-правовых документов, принятых Советом Европы или Европейским Союзом, которые закрепляют и защищают права граждан в разных сферах.

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