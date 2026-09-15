Редкое украинское слово удивляет даже иностранцев: что на самом деле означает "зіпака"

В современной речи подобные колоритные слова встречаются все реже

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Украинский язык богат меткой, разговорной экспрессивной лексикой, которая делает речь яркой, а лаконичные характеристики — запоминающимися. Одно из таких редких, но крайне выразительных слов — "зіпа́ка".

В академических словарях украинского языка слово "зіпака" имеет четкое значение — это крикун, крикунья, крикливый или слишком шумный человек (пренебрежительная форма слова). Об этом сообщает "Телеграф".

Происхождение слова

Слово "зіпака" образовано от разговорного глагола "зіпати", который переводится как громко кричать, вопить, орать или надрывать горло. Добавление суффикса -ака формирует яркое существительное общего рода (относится как к мужчинам, так и к женщинам).

Примеры использования слова

– Замовкни, зіпако, – почулося через двері. (із журналу)

Чи то можна заснути за тією зіпакою? (Панас Мирний)

"Та вгамуй вже того зіпаку! На увесь двір розкричався, сусідам відпочити не дає!"

"Малий наш сьогодні справжній зіпака: як почав зранку вередувати, так досі не заспокоїться".

"Ти не горлай на мене! Знайшовся тут зіпака — думаєш, якщо голосніше кричиш, то маєш рацію?"

"Сусідський півень, відомий на весь куток зіпака, сповістив про світанок ще до того, як зійшло сонце".

Ранее компания Roshen изменила название известной конфеты "Сливки-ленивки". Сладость получила украинское название.