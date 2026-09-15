Рідкісне українське слово дивує навіть іноземців: що насправді означає "зіпака"

У сучасному мовленні подібні яскраві слова зустрічаються дедалі рідше

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Українська мова багата на влучну, розмовну експресивну лексику, яка робить мову яскравою, а лаконічні характеристики — такими, що запам’ятовуються. Одне з таких рідкісних, але вкрай виразних слів — "зіпа́ка".

В академічних словниках української мови слово "зіпака" має чітке значення — це крикун, крикунка, криклива чи надто галаслива людина (зневажлива форма слова). Про це повідомляє "Телеграф".

Походження слова

Слово "зіпака" утворене від розмовного дієслова "зіпати", яке перекладається як голосно кричати чи надривати горло. Додавання суфікса -ака формує яскравий іменник загального роду (відноситься як до чоловіків, так і до жінок).

Приклади використання слова

– Замовкни, зіпако, – почулося через двері. (із журналу)

Чи то можна заснути за тією зіпакою? (Панас Мирний)

"Та вгамуй вже того зіпаку! На увесь двір розкричався, сусідам відпочити не дає!"

"Малий наш сьогодні справжній зіпака: як почав зранку вередувати, так досі не заспокоїться".

"Ти не горлай на мене! Знайшовся тут зіпака — думаєш, якщо голосніше кричиш, то маєш рацію?"

"Сусідський півень, відомий на весь куток зіпака, сповістив про світанок ще до того, як зійшло сонце".

Раніше компанія Roshen змінила назву відомої цукерки "Сливки-лінивки". Насолода отримала українську назву.