Одна звичка касира змушує заново пакувати всі покупки: що може затримувати чергу

Покупчиня звернула увагу на одну з найпопулярніших проблем

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Є популярна проблема, з якою, напевно, стикався майже кожен покупець у супермаркеті. Начебто дрібниця, але на касі вона може змусити поспіхом перекладати покупки та почуватися незручно через чергу.

На це звернула увагу користувачка Threads під ніком olya.burya_hair. Вона розповіла про ситуацію, яка регулярно трапляється під час розрахунку за покупки, та запитала, чи інші також із цим стикаються.

Дівчина звернула увагу на звичку працівників супермаркетів пробивати легкі товари раніше за важкі. За її словами, через це продукти доводиться складати в пакет уже після того, як касир поклав пляшки зверху, хоча вона спеціально ставить пакет, а потім пляшки, щоб важкі товари опинилися на дні. Через таку послідовність на касі покупцеві доводиться або складати все нашвидкуруч, або затримувати чергу, перекладаючи продукти в потрібному порядку.

У коментарях думки користувачів розділилися. Більшість підтримала дівчину та погодилася, що порядок пробивання товарів має значення, особливо коли йдеться про пляшки та м’які продукти. Водночас деякі коментатори зізналися, що взагалі не замислювалися над цим і просто складали всі покупки у візок.

Після оплати вони вже відходили від каси та спокійно перекладали продукти в пакети так, як їм зручно.

У соцмережах обговорили звичну ситуацію в супермаркетах. Фото: Threads

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому в "АТБ" можуть обрахувати покупця на касі та що робити, якщо ви помітили помилку.