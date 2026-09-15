В "АТБ" почти вдвое обвалили цены на популярный продукт: экономия более 100 гривен

Большие дисконты — это не просто случайность

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В супермаркетах "АТБ" продолжают действовать еженедельные скидки. По акции прямо сейчас можно купить, например, пельмени от известного производителя.

Об этом сообщает "Телеграф". Приобрести товар со скидкой можно будет до 15 сентября.

Подробнее об этом в материале: "Цены в "АТБ" упали почти вдвое: какие товары продают с большими скидками на этой неделе".

Речь идет о пельменях марки "Три Медведя". Подробнее о ценах:

Пельмени с курицей (700 г) продают со скидкой 40% — 95,90 вместо 159,90 гривны. Экономия составляет 64 гривны на упаковке.

Фирменные со свининой и говядиной продают также со скидкой 40% (850 г) — 173,90 вместо 289,90 гривны. Экономия составляет 116 гривен.

Скидки в АТБ

Почему продукты продают со скидками

Большие скидки на полках супермаркетов — это не просто случайность. Однако маркетолог Владимир Полищук объяснил "Телеграфу", что за такими акциями чаще стоит именно маркетинг, а не проблемы с качеством товара.

Чаще всего они устанавливаются, чтобы привлечь и завлечь покупателей в магазин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как кассиров "АТБ" наказывают за медленную работу. Как таковых штрафов за это нет, однако темп работы работников может влиять на размер их премий.