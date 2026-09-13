Изменится ли стоимость заначки в евро после обновления банкнот: ответ экономиста
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Придется ли украинцам переплачивать за обновление купюр
Банкноты валюты Евросоюза нового дизайна не будут стоить дороже других действующих купюр. На цену евро, находящихся в обороте, влияет их физическое состояние.
Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал экономист Александр Охрименко.
Подробнее читайте в материале "Телеграфа": "Купюры евро полностью заменят: нужно ли срочно менять заначки и что будет с курсом в обменниках"
"Никаких комиссий за новые версии банкнот не существует. Это – ложь", – заявил специалист.
Он напомнил, что существует такое понятие как испорченная купюра, например, оборванная. Но это не зависит от ее дизайна – она может быть как новой, так и старой.
"В таком случае может быть комиссия, поскольку такие деньги утилизируют и т.д", — объяснил собеседник.
Напомним, Европейский центральный банк завершает работу над новой серией банкнот евро. По предварительным оценкам, банкноты новой серии войдут в обращение в последующие годы.