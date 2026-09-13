Укр

Изменится ли стоимость заначки в евро после обновления банкнот: ответ экономиста

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
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Обмен валют Новость обновлена 13 сентября 2026, 12:57
Обмен валют. Фото Сгенерировано ИИ (Телеграф)

Придется ли украинцам переплачивать за обновление купюр

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Банкноты валюты Евросоюза нового дизайна не будут стоить дороже других действующих купюр. На цену евро, находящихся в обороте, влияет их физическое состояние.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал экономист Александр Охрименко.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": "Купюры евро полностью заменят: нужно ли срочно менять заначки и что будет с курсом в обменниках"

"Никаких комиссий за новые версии банкнот не существует. Это – ложь", – заявил специалист.

Как будут выглядеть новые евро
Дизайн новых евро на стадии утверждения

Он напомнил, что существует такое понятие как испорченная купюра, например, оборванная. Но это не зависит от ее дизайна – она может быть как новой, так и старой.

Александр Охрименко
Александр Охрименко

"В таком случае может быть комиссия, поскольку такие деньги утилизируют и т.д", — объяснил собеседник.

Напомним, Европейский центральный банк завершает работу над новой серией банкнот евро. По предварительным оценкам, банкноты новой серии войдут в обращение в последующие годы.

Теги:
#Евро #Валюта #Комиссия #Александр Охрименко