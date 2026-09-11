Новые банкноты евро могут удивить: чьи портреты появятся на купюрах
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Один из предложенных вариантов оформления новых евро посвящен культуре и европейским ценностям.
Уже вскоре все банкноты евро изменят. Окончательное решение о новом виде купюр не принято, но уже известно, что в новом дизайне могут появиться портреты выдающихся деятелей науки, искусства, музыки и литературы.
Подробнее о том, кого избрали для этой роли, рассказало издание CaixaBank.
В общей сложности речь идет о шести номиналах — от 5 до 200 евро, каждый из которых будет иметь свою тематическую композицию.
К примеру, для банкноты номиналом 5 евро предлагают тему сценического искусства. На лицевой стороне может появиться Мария Каллас — известная оперная певица, связанная с Грецией, существенно повлиявшая на развитие оперы XX века. Обратную сторону планируют посвятить выступающим перед прохожими уличным артистам.
Купюра в 10 евро может получить музыкальную тематику. Ее потенциальным героем станет Людвиг ван Бетховен – немецкий композитор и пианист. На обороте могут изобразить музыкальный фестиваль с детским и молодежным хором.
На 20-евровой банкноте отметят науку, школы и библиотеки. В частности, на лицевой части предлагают разместить польско-французскую ученую Марию Склодовскую-Кюри. На другой стороне купюры может быть изображена школа или университет, где учительница работает со студентами.
Банкнота 50 евро может быть посвящена библиотекам. На ее лицевой стороне предлагают портрет Мигеля де Сервантеса — автора романа "Дон Кихот". Обратную сторону могут украсить сценой из библиотеки: взрослые читают газеты и электронные книги, а дети пытаются достать издания с полки.
Для 100 евро рассматривают тему музеев и выставок. Главным персонажем может стать Леонардо да Винчи – итальянский художник, ученый и изобретатель. На обратной стороне планируют показать людей всех возрастов, рассматривающих произведения искусства.
Серию может завершить банкнота 200 евро, посвященная общественным площадям. На лицевой стороне предлагают изобразить Берту фон Зутнер — австро-венгерскую писательницу и активистку. Обратная сторона может демонстрировать городскую площадь как место встреч, общения и общественной жизни.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кого из женщин хотят видеть на украинских купюрах.