Новые банкноты евро могут удивить: чьи портреты появятся на купюрах

Один из предложенных вариантов оформления новых евро посвящен культуре и европейским ценностям.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Уже вскоре все банкноты евро изменят. Окончательное решение о новом виде купюр не принято, но уже известно, что в новом дизайне могут появиться портреты выдающихся деятелей науки, искусства, музыки и литературы.

Подробнее о том, кого избрали для этой роли, рассказало издание CaixaBank.

В общей сложности речь идет о шести номиналах — от 5 до 200 евро, каждый из которых будет иметь свою тематическую композицию.

К примеру, для банкноты номиналом 5 евро предлагают тему сценического искусства. На лицевой стороне может появиться Мария Каллас — известная оперная певица, связанная с Грецией, существенно повлиявшая на развитие оперы XX века. Обратную сторону планируют посвятить выступающим перед прохожими уличным артистам.

Проекты дизайна купюр вынесли на голосование

Купюра в 10 евро может получить музыкальную тематику. Ее потенциальным героем станет Людвиг ван Бетховен – немецкий композитор и пианист. На обороте могут изобразить музыкальный фестиваль с детским и молодежным хором.

На 20-евровой банкноте отметят науку, школы и библиотеки. В частности, на лицевой части предлагают разместить польско-французскую ученую Марию Склодовскую-Кюри. На другой стороне купюры может быть изображена школа или университет, где учительница работает со студентами.

Новые деньги будут постепенно вводиться в обращение

Банкнота 50 евро может быть посвящена библиотекам. На ее лицевой стороне предлагают портрет Мигеля де Сервантеса — автора романа "Дон Кихот". Обратную сторону могут украсить сценой из библиотеки: взрослые читают газеты и электронные книги, а дети пытаются достать издания с полки.

Для 100 евро рассматривают тему музеев и выставок. Главным персонажем может стать Леонардо да Винчи – итальянский художник, ученый и изобретатель. На обратной стороне планируют показать людей всех возрастов, рассматривающих произведения искусства.

Банкноты будут достаточно яркими

Серию может завершить банкнота 200 евро, посвященная общественным площадям. На лицевой стороне предлагают изобразить Берту фон Зутнер — австро-венгерскую писательницу и активистку. Обратная сторона может демонстрировать городскую площадь как место встреч, общения и общественной жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кого из женщин хотят видеть на украинских купюрах.