Одного паспорта может быть недостаточно: популярная страна среди украинцев меняет правила

Новые правила для поездок в Германию

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При поездке в Германию путешественники должны иметь при себе действительный проездной документ. В то же время, требования к документам зависят от гражданства и статуса человека.

Перед поездкой следует проверить, какой именно документ требуется для въезда в страну. Он также должен действовать на момент возвращения. Детальнее об этом написали в "Cronista".

Для граждан ЕС таким документом может быть паспорт или национальное удостоверение личности. Оба документа должны оставаться в силе на протяжении всего пребывания в Германии, в частности, до момента выезда из страны.

Водительское удостоверение, карта медицинского страхования, свидетельство о рождении или другие подобные документы не заменяют паспорт или удостоверение личности при пересечении границы. Это правило относится также к несовершеннолетним путешественникам.

Отдельные требования будут действовать для граждан стран с безвизовым режимом с ЕС. Для них Евросоюз вводит систему ETIAS — электронное разрешение на краткосрочные поездки.

Запуск ETIAS ожидается в последнем квартале 2026 года. После начала работы системы граждане 59 безвизовых стран должны будут получать такое разрешение перед поездкой в Германию и другие страны, участвующие в системе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, остается ли действующим паспорт-книжечка и в каких случаях его нужно заменить ID-картой.