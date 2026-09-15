Одного паспорта може бути недостатньо: популярна країна серед українців змінює правила

Нові правила для поїздок до Німеччини

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Під час поїздки до Німеччини мандрівники повинні мати при собі дійсний проїзний документ. Водночас вимоги до документів залежать від громадянства та статусу людини.

Перед поїздкою варто перевірити, який саме документ потрібен для в’їзду до країни. Він також має бути чинним на момент повернення. Детальніше про це написали в "Cronista".

Для громадян ЄС таким документом може бути паспорт або національне посвідчення особи. Обидва документи повинні залишатися чинними протягом усього перебування в Німеччині, зокрема до моменту виїзду з країни.

Водійське посвідчення, картка медичного страхування, свідоцтво про народження чи інші подібні документи не замінюють паспорт або посвідчення особи під час перетину кордону. Це правило стосується також неповнолітніх мандрівників.

Окремі вимоги діятимуть для громадян країн, які мають безвізовий режим із ЄС. Для них Євросоюз запроваджує систему ETIAS — електронний дозвіл на короткострокові поїздки.

Запуск ETIAS очікується в останньому кварталі 2026 року. Після початку роботи системи громадяни 59 безвізових країн повинні будуть отримувати такий дозвіл перед поїздкою до Німеччини та інших країн, які беруть участь у системі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи залишається чинним паспорт-книжечка та в яких випадках його потрібно замінити на ID-картку.