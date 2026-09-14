Остановили на блокпосту: имеет ли ТЦК право проверять документы и что нужно знать

Что могут потребовать представители ТЦК

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Во время поездки через блокпост военнообязанный может столкнуться с проверкой документов. Особенно много вопросов у граждан возникает относительно того, кто именно имеет право требовать военно-учетные документы и что происходит после такой проверки.

"Телеграф" расскажет, могут ли представители ТЦК проверять документы непосредственно на блокпостах.

ТЦК может проверять документы на блокпосту

Во время мобилизационных мероприятий на блокпостах военно-учетные документы могут проверять представители ТЦК и СП, сотрудники полиции, а в отдельных случаях — представители Государственной пограничной службы.

Представители ТЦК имеют право проверять именно военно-учетные документы. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины №560.

"Проверка военно-учетного документа (военно-учетного документа в электронной форме) у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет может осуществляться … по месту жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блокпостах) — уполномоченными представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки или полицейскими", — говорится в постановлении Кабинета Министров.

Могут ли на блокпосту задержать человека

Право проверить документы не означает автоматического права задержать гражданина. Правовед Юлия Антонюк в комментарии УНИАН подчеркнула, что необходимо разграничивать проверку документов и применение принудительных мер.

"Сам факт проверки документов не дает сотрудникам ТЦК права силой задерживать человека и доставлять его в ТЦК", — подчеркнула Антонюк.

По словам правоведа, предусмотренные законом меры, в частности задержание, могут применять полицейские. Их соответствующие полномочия определены статьей 32 Закона Украины "О Национальной полиции".

Также она отметила, что во время проверки человек имеет право попросить сотрудника ТЦК представиться, назвать свою должность, показать служебное удостоверение и объяснить основание проверки.

Нужно ли отдавать документ в руки

Отдельно Юлия Антонюк обратила внимание на то, как именно должна проходить проверка документа на блокпосту.

По ее словам, речь идет о предъявлении военно-учетного документа для осмотра, а не об обязательной передаче его представителю ТЦК.

Правовед объяснила, что это имеет значение, поскольку после передачи документа могут возникать конфликтные ситуации или попытки удерживать его до момента доставки человека в ТЦК.

Ранее "Телеграф" рассказывал, будет ли законной мобилизация, если ТЦК останавливают во время воздушной тревоги.