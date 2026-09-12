ТЦК останавливают во время воздушной тревоги: будет ли законной такая мобилизация

В Минобороны ответили, что предусматривает закон

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У представителей ТЦК и СП нет полномочий останавливать, удерживать или задерживать граждан в публичных местах во время воздушной тревоги. Также они не могут препятствовать человеку направляться к укрытию.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны на обращение Временной следственной комиссии Верховной Рады. Документ опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

Нардеп подчеркнул, что проведение таких мероприятий во время воздушной тревоги может создавать дополнительные риски для всех участников.

"Принимая во внимание ситуацию с безопасностью в Украине, подобная практика мобилизации могла быть не только не предусмотрена законом, но и реально опасной как для военнослужащих, так и для военнообязанных", — говорится в сообщении.

Он также заявил, что комиссия продолжит работать над вопросом действий представителей ТЦК.

Что сказали в Минобороны

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьями 20 и 32 Кодекса гражданской защиты Украины защита людей от последствий чрезвычайных ситуаций, военных действий и воздушного нападения является приоритетной.

Ответ Министерства обороны Украины. Фото: oleksiihoncharenko/telegram

Ответ Министерства обороны Украины. Фото: oleksiihoncharenko/telegram

Выполнение мероприятий гражданской защиты по соответствующим сигналам является обязательным для всех людей, которые находятся на территории Украины.

"Законодательством не предусмотрены полномочия военнослужащих в составе групп оповещения ТЦК и СП останавливать, удерживать или задерживать граждан в общественных местах или препятствовать их направлению в укрытие во время действия сигнала "Воздушная тревога", — говорится в ответе ведомства.

В то же время ответ Минобороны не означает, что после объявления тревоги все мероприятия ТЦК должны автоматически прекращаться.

В ведомстве отметили, что действующее законодательство Украины не содержит отдельной нормы, которая устанавливала бы обязанность представителей ТЦК и СП немедленно прекращать мероприятия по оповещению или проверке военно-учетных документов внутри укрытий или защитных сооружений после объявления сигнала "Воздушная тревога"..

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда остановка на блокпосту по требованию ТЦК законна.