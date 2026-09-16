Мороженое в "АТБ" стоит вдвое меньше обычного: что успеть купить за неделю

Какие позиции продают дешевле

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На этой неделе в "АТБ" можно купить мороженое со значительными скидками. На отдельные позиции цены снизились почти вдвое.

Акция охватывает разные виды мороженого от популярных производителей. Специальные цены будут действовать до 22 сентября, как подробно написал "Телеграф".

Больше подробностей в материале: "Цены обвалились вдвое: что на этой неделе можно урвать у "АТБ" значительно дешевле".

Мороженое "Три Ведмеді" подешевело почти вдвое

Среди крупнейших скидок — продукция "Три Ведмеді Monaco". Рожки со вкусами "макарон-юдзу", "манго-меренга" и двухслойное мороженое "Черничный чизкейк" по 100 г сейчас стоят по 34,90 грн вместо 70,90 грн.

Также дешевле продают "Три Ведмеді Monaco Dessert". Мороженое со вкусами "клубничный чизкейк" и Tiramisu в пачках по 0,5 кг стоит 134,90 грн вместо 269,90 грн, а Panna Cotta весом 0,55 кг — столько же вместо 269,90 грн.

"Київський пломбір" можно купить за пол цены

Почти вдвое упала цена на несколько видов "Київсього пломбіру". Рожок с печеньем из какао и рожок с малиновым вареньем по 110 г стоят по 37,90 грн вместо 76,90 грн.

"Київський пломбір" с печеньем и наполнителем из какао в пачке 140 г продается за 39,90 грн вместо 79,90 грн. Еще дешевле обойдется вафельный стаканчик без сахара весом 80 г – 25,90 грн вместо 51,90 грн.

"Ласунка" и "Рудь" также имеют большие скидки

По 24,90 грн можно приобрести "Ласунка" Стакан Великан с какао и вареной сгущенкой или с абрикосовой и вишневой подварками. Оба варианта по 100 г стоят почти вдвое дешевле вместо 49,90 грн.

У "Рудь" акционная цена также существенно ниже. Мороженое "100% шоколадное с шоколадной крошкой" 70 г продают за 17,90 грн вместо 32,90 грн, "Рудь Брикет 100%" 90 г — за 20,50 грн вместо 37,50 грн, а "Рудь 100% мороженое" 73 г — за 70 г

"Хрещатик" тоже продают дешевле

Скидки распространяются и на "Хрещатик". Пломбир с наполнителем "клубника" и пломбир 15% в пачках по 0,75 кг стоят по 155,90 грн вместо 259,90 грн.

"Хрещатик" на печенье с какао сэндвич весом 75 г сейчас продают за 26,50 грн вместо 44,50 грн.

Мороженое в АТБ продается со скидкой до 50%. Фото: АТБ

Акционные цены на мороженое действуют в "АТБ" до 22 сентября.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли покупателей обманывать при продаже весовых товаров в "АТБ".