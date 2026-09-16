На карте мира может появиться новое государство: что известно о нем
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Этот регион имеет значительные запасы меди и золота
На карте мира может появиться новое государство – Бугенвиль, автономный регион Папуа-Новой Гвинеи в Океании. Его жители уже шагнули к независимости, но окончательное решение еще впереди.
Шесть лет назад почти 98% участников референдума поддержали обособление региона. Теперь вопрос будущего Бугенвиля переходит в парламент, от решения которого будет зависеть дальнейшая судьба территории, как написали в "tnlive.sk".
Референдум был, но окончательное слово за парламентом
В 2019 году 97,7% жителей Бугенвиля проголосовали за независимость от Папуа-Новой Гвинеи. Однако референдум носил консультативный характер, поэтому окончательное решение должно быть принято парламентом страны.
В августе 2026 результаты голосования официально передали в парламент. В октябре власти Папуа-Новой Гвинеи и Бугенвиля должны определить дату парламентского разбирательства.
Бугенвиль годами борется за независимость
У региона есть собственная культурная идентичность, а его борьба за самоопределение обострилась из-за споров вокруг шахты Пангуна. В 1988 году там началась гражданская война, продолжавшаяся почти десять лет, а мирное соглашение стороны заключили в 2001 году.
У региона есть ресурсы, но и большие проблемы
Бугенвиль владеет значительными запасами меди и золота, в том числе в районе шахты Пангуна. В то же время у региона есть серьезные финансовые и инфраструктурные проблемы и требует значительно больших доходов для самостоятельного развития.
Теперь будущее Бугенвиля зависит от решения парламента Папуа-Новой Гвинеи. Если его поддержат, регион сможет перейти в процесс создания независимого государства.
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