Морозиво в "АТБ" коштує вдвічі менше звичайного: що встигнути купити за тиждень

Які позиції продають дешевше

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Цього тижня в "АТБ" можна придбати морозиво зі значними знижками. На окремі позиції ціни знизилися майже вдвічі.

Акція охоплює різні види морозива від популярних виробників. Спеціальні ціни діятимуть до 22 вересня, як детально написав "Телеграф".

Більше подробиць в матеріалі: "Ціни обвалилися вдвічі: що на цьому тижні можна урвати в "АТБ" значно дешевше".

Морозиво "Три Ведмеді" подешевшало майже вдвічі

Серед найбільших знижок — продукція "Три Ведмеді Monaco". Ріжки зі смаками "макарон-юдзу", "манго-меренга" та двошарове морозиво "Чорничний чізкейк" по 100 г зараз коштують по 34,90 грн замість 70,90 грн.

Також дешевше продають "Три Ведмеді Monaco Dessert". Морозиво зі смаками "полуничний чізкейк" та Tiramisu у пачках по 0,5 кг коштує 134,90 грн замість 269,90 грн, а Panna Cotta вагою 0,55 кг — стільки ж замість 269,90 грн.

"Київський пломбір" можна купити за пів ціни

Майже вдвічі впала ціна на кілька видів "Київського пломбіру". Ріжок з печивом з какао та ріжок з малиновим варенням по 110 г коштують по 37,90 грн замість 76,90 грн.

"Київський пломбір" з печивом та наповнювачем з какао у пачці 140 г продають за 39,90 грн замість 79,90 грн. Ще дешевше обійдеться вафельний стаканчик без цукру вагою 80 г — 25,90 грн замість 51,90 грн.

"Ласунка" та "Рудь" також мають великі знижки

По 24,90 грн можна придбати "Ласунка" Стакан Великан з какао та вареним згущеним молоком або з абрикосовою та вишневою підварками. Обидва варіанти по 100 г коштують майже вдвічі дешевше — замість 49,90 грн.

У "Рудь" акційна ціна також суттєво нижча. Морозиво "100% шоколадне з шоколадною крихтою" 70 г продають за 17,90 грн замість 32,90 грн, "Рудь Брикет 100%" 90 г — за 20,50 грн замість 37,50 грн, а "Рудь 100% морозиво" 70 г — за 16,90 грн замість 30,90 грн.

"Хрещатик" теж продають дешевше

Знижки поширюються і на "Хрещатик". Пломбір з наповнювачем "полуниця" та пломбір 15% у пачках по 0,75 кг коштують по 155,90 грн замість 259,90 грн.

"Хрещатик" на печиві з какао сендвіч вагою 75 г зараз продають за 26,50 грн замість 44,50 грн.

Морозиво в АТБ продають зі знижкою до 50%. Фото: АТБ

Акційні ціни на зазначене морозиво діють в "АТБ" до 22 вересня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи можуть покупців обманювати під час продажу вагових товарів в "АТБ".