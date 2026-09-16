Перед тяжелой зимой: украинцы чесно признались, запаслись ли водой, едой и лекарствами

Большинство уверенно, что Россия не сможет устроить дефицит в Украине

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Часть украинцев хранят дома резерв воды, продуктов и лекарств. Причиной этому являются удары РФ по складам, из-за которых в некоторых супермаркетах исчезают отдельные группы товаров, а также подготовка к потенциально сложной зиме.

При этом жители Украины чаще всего запасаются минимумом продуктов. Об этом свидетельствует опрос "Телеграфа": "Держите ли вы запас воды, продуктов, лекарств?"

Кроме того, читатели издания отметили, что чаще дополнительно накапливают воду, а продукты питания и лекарства идут на второй план из-за высокой стоимости. Добавим, что большинство украинцев уверенны, что в магазинах всегда будет, что купить, несмотря на обстрелы со стороны РФ, а потому надо копить лишь один ресурс — деньги.

"Нужны запасы денег, всё остальное будет"

"Воды, да"

"Не держим"

"Воду для бытовых нужд, а продукты нет"

"На два-три месяца запасов хватит"

"Запаслась как Плюшкин: крупы, лекарства, мука, масло, в случае необходимости, картофель, консервация на 2 года, еще бы топлива литров 300–500 (не потянем), и было бы норм. Можно и в магазин не ходить"

"Как бы еще было за что"

"Полно в магазинах всего"

"Нет. Всё будет"

"Нет"

"Минимальный"

"Нет"

"Необходимые медикаменты обязательно нужно иметь в домашней аптечке. А большие запасы лекарств и продуктов для чего? Чтобы потом выкидывать? А этот ажиотаж в магазинах — это маркетинговые уловки"

"Всё есть в магазинах"

"Нет и не нужно делать паники"

"Моль плодить?"

"Это для слабаков"

"Воды, остальное всё портится"

"Да, держим"

"Да, на пять лет"

"Обязательно, мы живем в Херсоне и тут иначе нельзя, маркеты разбивают, завозить что-то большинство поставщиков боятся, а пойти за покупками под дронами — это еще тот квест…"

"Пишут, чтобы запаслись лекарствами на 8-12 месяцев. А кто знает, чем может заболеть человек в течение этого времени?"

"Вода всегда в запасе… 20 литров"

"Да, в аптеке все есть, только пенсионерам хуже всего жить, потому что с такой пенсией не купишь"

"Это же не 33-й год, и не 47-й. Все есть и будет в магазинах. Урожай в Украине в этом году хороший на все зерновые, лук, картофель и т.д. А если украинцы делают ажиотаж, то себе во вред: бизнесмены цены поднимут до небес"

"Нет. В магазинах всё есть"

"Запасы только того, что вырастили на огороде, консервация. Но мы так делаем издавна. А остальное будем покупать в магазинах по мере использования. Лекарства пока получаю по программе "Доступные лекарства". Как-то так. Всё можно пережить, лишь бы закончилась война"

"Где брать деньги, чтобы делать запасы лекарств, воды и еды?"

Напомним, украинцы готовятся к зиме, которая может быть самой тяжелой из-за российских ударов по объектам энергетики и складам, в том числе и с продовольствием. Многие делают запас продуктов, однако некоторые покупки могут оказаться пустой тратой денег.