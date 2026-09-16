Не из бутылок: откуда на самом деле в McDonald’s берется Coca-Cola

На работу ресторанов влияют российские удары

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Напиток Coca-Cola является одним из самых любимых посетителей сети ресторанов McDonald’s. Однако украинцы спрашивают, действительно ли его разливают из обычных бутылок, которые можно приобрести в любом магазине.

Подходящее фото обнародовал пользователь под ником podobed.tovarka в социальной сети Threads. По его словам, это фото он сделал рядом с McDonald’s.

Муж показал, как возле ресторана разгружают напитки. Возле грузовика заметен поддон с бутылками Coca-Cola.

"МакДональдс Кока-Колу разливает из бутылок?", — спросил автор фото.

Фото автора поста

Как отреагировали в сети?

Пользователи объяснили, что обычно в рестораны McDonald’s производят напитки из сиропа. А бутылки, скорей всего, привезли на случай перебоев с электроснабжением или водой.

"Это маковская нычка на всякий случай. Нам сегодня тоже привезли, потому что нет сиропа. Но мы сами остались без колы. Все для любимых посетителей"

"А тебе надо в порошке?";

"Нет, это на случай отключения воды или поломки системы";

"Это стратегический запас на черный день";

Комментарии пользователей

"А вы что думали) выкручиваемся как можем";

"Да";

"Сегодня видел лично как из бутылки наливали в стаканы)))";

"К сожалению, пока так", — пишут пользователи.

Комментарии пользователей

Все из-за россиян?

Как известно, 3 сентября 2026 года российский дрон атаковал предприятие Coca-Cola в Большой Дымерке в Киевской области. Удар повредил завод, однако работники не пострадали. Российский дрон попал в склад готовой продукции. Точный масштаб повреждений производственных мощностей пока не известен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине появился самый дорогой McDonald’s и почему он особенный.