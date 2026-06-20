В McDonald’s раздают редкие монеты. Украинка похвасталась своим "уловом" (фото)

В комментариях люди делятся своими находками

В сети украинка показала, какую коллекционную монету получила в одном из заведений McDonald’s. По ее словам, в руках она держала такой редкий экземпляр впервые.

Об этом пользователь рассказала в Threads. Отметим, что речь идет о коллекционных монетах номиналом 10 грн.

"В "Маке" дали красивую монетку", — говорится в сообщении.

Сообщение о коллекционной монете

На фото видно, что женщина получила монету 10 гривен 2025 года "Национальная гвардия Украины". На реверсе показан знак Нацгвардии (прямой равносторонний крест с малым Государственным Гербом в центре), расположенный на фоне символического щита. По кругу надписи: "ЧЕСТЬ, МУЖНІСТЬ, ЗАКОН" и "НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ"

В комментариях пользователи уже начали делиться своими монетами, которые удалось получить. Некоторые даже имеют коллекционную лимитированную монету McDonald’s к 50-летию Биг Мака. Люди писали:

А мне – такую…

Сегодня в мясном магазине.

Коллекция.

Вау.

Для справки

Коллекционные монеты Украины номиналом в 10 гривен выпускаются Национальным банком Украины (НБУ) с 2018 года. Они обычно посвящены Вооруженным Силам, государственным институтам и выдающимся историческим событиям.

Какие есть серии:

ВСУ — на них изображены Антоновский мост, ПВО, ССО, Медицинские силы и т.п.

— на них изображены Антоновский мост, ПВО, ССО, Медицинские силы и т.п. Силовые структуры – ГСЧС, Полиция, НГУ.

– ГСЧС, Полиция, НГУ. Серия "Мы сильны. Мы вместе. " — посвящена областям Украины, появилась в 2025 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новое мороженое покорило украинцев в Threads. Уже известно сколько стоит и где искать.