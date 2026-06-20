В McDonald’s раздают редкие монеты. Украинка похвасталась своим "уловом" (фото)
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В комментариях люди делятся своими находками
В сети украинка показала, какую коллекционную монету получила в одном из заведений McDonald’s. По ее словам, в руках она держала такой редкий экземпляр впервые.
Об этом пользователь рассказала в Threads. Отметим, что речь идет о коллекционных монетах номиналом 10 грн.
"В "Маке" дали красивую монетку", — говорится в сообщении.
На фото видно, что женщина получила монету 10 гривен 2025 года "Национальная гвардия Украины". На реверсе показан знак Нацгвардии (прямой равносторонний крест с малым Государственным Гербом в центре), расположенный на фоне символического щита. По кругу надписи: "ЧЕСТЬ, МУЖНІСТЬ, ЗАКОН" и "НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ"
В комментариях пользователи уже начали делиться своими монетами, которые удалось получить. Некоторые даже имеют коллекционную лимитированную монету McDonald’s к 50-летию Биг Мака. Люди писали:
- А мне – такую…
- Сегодня в мясном магазине.
- Коллекция.
- Вау.
Для справки
Коллекционные монеты Украины номиналом в 10 гривен выпускаются Национальным банком Украины (НБУ) с 2018 года. Они обычно посвящены Вооруженным Силам, государственным институтам и выдающимся историческим событиям.
Какие есть серии:
- ВСУ — на них изображены Антоновский мост, ПВО, ССО, Медицинские силы и т.п.
- Силовые структуры – ГСЧС, Полиция, НГУ.
- Серия "Мы сильны. Мы вместе. " — посвящена областям Украины, появилась в 2025 году.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что новое мороженое покорило украинцев в Threads. Уже известно сколько стоит и где искать.