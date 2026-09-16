Не з пляшок: звідки насправді в McDonald's береться Coca-Cola
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На роботу ресторанів впливають російські удари
Напій Coca-Cola є одним з найулюбленіших серед відвідувачів мережі ресторанів McDonald's. Проте українці запитують, чи справді його розливають зі звичайних пляшок, які можна придбати в будь-якому магазині.
Відповідне фото оприлюднив користувач під ніком podobed.tovarka в соціальній мережі Threads. За його словами, це фото він зробив поряд з McDonald's.
Чоловік показав, як біля ресторану розвантажують напої. Поряд з вантажівкою помітний піддон з пляшками Coca-Cola.
"МакДональдс Кока-Колу розливає з пляшок?", — запитав автор фото.
Як відреагували в мережі?
Користувачі пояснили, що зазвичай в ресторани McDonald's роблять напої з сиропу. А пляшки, скоріше за все, привезли на випадок перебоїв з електропостачанням або водою.
"Це маківська ничка про всяк випадок. Нам сьогодні теж привезли, бо немає сиропу. Але ми самі залишились без коли. Все для улюблених відвідувачів"
"А тобі треба в порошку?";
"Ні, це на випадок відключення води, чи поломки системи";
"Це стратегічний запас на чорний день";
"А ви що думали) викручуємось як можем";
"Так";
"Сьогодні бачив особисто як із пляшки наливали в стакани)))";
"На жаль, поки так(", — пишуть користувачі.
Все через росіян?
Як відомо, 3 вересня 2026 року російський дрон атакував підприємство Coca-Cola у Великій Димерці на Київщині. Удар пошкодив завод, проте працівники не постраждали. Російський дрон влучив у склад готової продукції. Точний масштаб пошкоджень виробничих потужностей наразі не відомий.
Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні з'явився найдорожчий McDonald's та чому він особливий.