Не з пляшок: звідки насправді в McDonald's береться Coca-Cola

На роботу ресторанів впливають російські удари

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Напій Coca-Cola є одним з найулюбленіших серед відвідувачів мережі ресторанів McDonald's. Проте українці запитують, чи справді його розливають зі звичайних пляшок, які можна придбати в будь-якому магазині.

Відповідне фото оприлюднив користувач під ніком podobed.tovarka в соціальній мережі Threads. За його словами, це фото він зробив поряд з McDonald's.

Чоловік показав, як біля ресторану розвантажують напої. Поряд з вантажівкою помітний піддон з пляшками Coca-Cola.

"МакДональдс Кока-Колу розливає з пляшок?", — запитав автор фото.

Фото автора поста

Як відреагували в мережі?

Користувачі пояснили, що зазвичай в ресторани McDonald's роблять напої з сиропу. А пляшки, скоріше за все, привезли на випадок перебоїв з електропостачанням або водою.

"Це маківська ничка про всяк випадок. Нам сьогодні теж привезли, бо немає сиропу. Але ми самі залишились без коли. Все для улюблених відвідувачів"

"А тобі треба в порошку?";

"Ні, це на випадок відключення води, чи поломки системи";

"Це стратегічний запас на чорний день";

Коментарі користувачів

"А ви що думали) викручуємось як можем";

"Так";

"Сьогодні бачив особисто як із пляшки наливали в стакани)))";

"На жаль, поки так(", — пишуть користувачі.

Коментарі користувачів

Все через росіян?

Як відомо, 3 вересня 2026 року російський дрон атакував підприємство Coca-Cola у Великій Димерці на Київщині. Удар пошкодив завод, проте працівники не постраждали. Російський дрон влучив у склад готової продукції. Точний масштаб пошкоджень виробничих потужностей наразі не відомий.

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні з'явився найдорожчий McDonald's та чому він особливий.