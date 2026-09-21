Так говорили наши предки: что означает "шамиль-шамиль" на украинском

Встречается даже в произведениях Остапа Вишни

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В украинском языке есть слова и выражения, которые сегодня звучат непривычно, но когда-то были вполне понятны носителям диалектов. Одним из таких является загадочное "шамиль-шамиль".

Это выражение можно встретить не только в устной украинской речи — оно зафиксировано и в украинских словарях. "Телеграф" расскажет, что именно хотели сказать, когда произносили "шамиль".

Что означает "шамиль-шамиль"

По данным "Словаря украинского языка", "шамиль" и "шамиль-шамиль" — это диалектное восклицание, которое употребляется для передачи определенного действия.

Словарь объясняет его как выражение, которое передает осторожный выход или побег кого-либо откуда-либо.

Проще говоря, заменяет глаголы вроде "убежал", "исчез", "выскользнул". В зависимости от ситуации его также можно передать словами "тихонько вышел", "осторожно выскользнул" или "незаметно ушел".

Где встречается это выражение

В словарных примерах "шамиль-шамиль" описывает ситуацию, когда человек тихо и незаметно выходит откуда-либо.

"Увидел [кум] меня — да сразу шамиль-шамиль за людей…"

Есть это выражение и в художественных текстах. В частности, Остап Вишня в сборнике юмористических рассказов и улыбок "Вишневі усмішки театральні" использовал форму "шамиль-шамиль-шамиль", описывая, как девушки выходили из хаты.

"Встала Одарка и вышла… А за ней все девушки из хаты — шамиль-шамиль-шамиль…"

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое забытое украинское слово стало популярным летом.