Так казали наші предки: що означає "шаміль-шаміль" українською

Зустрічається навіть у творах Остапа Вишні

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В українській мові є слова й вислови, які сьогодні звучать незвично, але свого часу були цілком зрозумілими носіям діалектів. Одним із таких є загадкове "шаміль-шаміль".

Цей вислів можна зустріти не лише в усному мовленні — він зафіксований і в українських словниках. "Телеграф" розповість, що саме хотіли сказати, коли промовляли "шаміль".

Що означає "шаміль-шаміль"

За даними "Словника української мови", "шаміль" і "шаміль-шаміль" — це діалектний вигук, який уживається для передачі певної дії.

Словник пояснює його як вислів, що передає обережний вихід або втечу кого-небудь звідкись.

Простіше кажучи, замінює дієслова на кшталт "утік", "зник", "вислизнув". Залежно від ситуації, його також можна передати словами "тихенько вийшов", "обережно вислизнув" або "непомітно пішов".

Де зустрічається цей вислів

У словникових прикладах "шаміль-шаміль" описує ситуацію, коли людина тихо й непомітно виходить звідкись.

"Забачив [кум] мене — та зразу шаміль-шаміль поза людьми…"

Є цей вислів і в художніх текстах. Зокрема, Остап Вишня в збірці гумористичних оповідань та усмішок "Вишневі усмішки театральні" використав форму "шаміль-шаміль-шаміль", описуючи, як дівчата виходили з хати.

"Встала Одарка й вийшла .. А за нею всі дівчата з хати – шаміль-шаміль-шаміль…"

Раніше "Телеграф" розповідав, яке забуте українське слово стало популярним влітку.