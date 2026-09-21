Так казали наші предки: що означає "шаміль-шаміль" українською
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Зустрічається навіть у творах Остапа Вишні
В українській мові є слова й вислови, які сьогодні звучать незвично, але свого часу були цілком зрозумілими носіям діалектів. Одним із таких є загадкове "шаміль-шаміль".
Цей вислів можна зустріти не лише в усному мовленні — він зафіксований і в українських словниках. "Телеграф" розповість, що саме хотіли сказати, коли промовляли "шаміль".
Що означає "шаміль-шаміль"
За даними "Словника української мови", "шаміль" і "шаміль-шаміль" — це діалектний вигук, який уживається для передачі певної дії.
Словник пояснює його як вислів, що передає обережний вихід або втечу кого-небудь звідкись.
Простіше кажучи, замінює дієслова на кшталт "утік", "зник", "вислизнув". Залежно від ситуації, його також можна передати словами "тихенько вийшов", "обережно вислизнув" або "непомітно пішов".
Де зустрічається цей вислів
У словникових прикладах "шаміль-шаміль" описує ситуацію, коли людина тихо й непомітно виходить звідкись.
"Забачив [кум] мене — та зразу шаміль-шаміль поза людьми…"
Є цей вислів і в художніх текстах. Зокрема, Остап Вишня в збірці гумористичних оповідань та усмішок "Вишневі усмішки театральні" використав форму "шаміль-шаміль-шаміль", описуючи, як дівчата виходили з хати.
"Встала Одарка й вийшла .. А за нею всі дівчата з хати – шаміль-шаміль-шаміль…"
Раніше "Телеграф" розповідав, яке забуте українське слово стало популярним влітку.