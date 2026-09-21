Россия массированно ударила дронами по Запорожью: горели многоэтажки, ТЦ и вуз (фото и видео)
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Всего повреждено четыре объекта
В ночь на понедельник, 21 сентября, Россия ударила по Запорожью беспилотниками. Под удар попали две многоэтажки, торговый центр и образовательное учреждение, есть пострадавшие.
Всего в результате обстрела повреждены четыре объекта, сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров. На местах возникли пожары. В ГСЧС проинформировали, что пять человек чрезвычайники спасли и 14 — эвакуировали.
По данным Запорожской ОВА, по состоянию на 5:15 количество пострадавших в результате ночной атаки на Запорожье выросло до пяти человек.
"Четыре человека получили травмы в результате попадания по одной из многоэтажек. Еще один человек пострадал в другой. Травмированы три мужчины и две женщины", — говорится в сообщении.
Также Россия атаковала один из корпусов высшего учебного заведения Запорожья. Предварительно, обошлось без пострадавших.
"Удары по учебным заведениям, где учится наша молодежь, являются очередным доказательством откровенного цинизма врага", — отметил Федоров.
Как сообщал "Телеграф", министерство обороны РФ грозит обстрелом Киева, из-за атаки Сил обороны на московский регион в ночь на 20 сентября. Также там заявили, что целью атаки был срыв "демократического волеизъявления" граждан России на выборах в Государственную Думу.