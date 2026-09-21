Россия массированно ударила дронами по Запорожью: горели многоэтажки, ТЦ и вуз (фото и видео)

Всего повреждено четыре объекта

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В ночь на понедельник, 21 сентября, Россия ударила по Запорожью беспилотниками. Под удар попали две многоэтажки, торговый центр и образовательное учреждение, есть пострадавшие.

Всего в результате обстрела повреждены четыре объекта, сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров. На местах возникли пожары. В ГСЧС проинформировали, что пять человек чрезвычайники спасли и 14 — эвакуировали.

Одна из поврежденных многоэтажек. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Возникло возгорание. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

По данным Запорожской ОВА, по состоянию на 5:15 количество пострадавших в результате ночной атаки на Запорожье выросло до пяти человек.

"Четыре человека получили травмы в результате попадания по одной из многоэтажек. Еще один человек пострадал в другой. Травмированы три мужчины и две женщины", — говорится в сообщении.

Враг бьет прямо по жилым домам. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Также Россия атаковала один из корпусов высшего учебного заведения Запорожья. Предварительно, обошлось без пострадавших.

"Удары по учебным заведениям, где учится наша молодежь, являются очередным доказательством откровенного цинизма врага", — отметил Федоров.

РФ атаковала корпус одного из вузов. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Возник пожар. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Разрушения значительные. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Как сообщал "Телеграф", министерство обороны РФ грозит обстрелом Киева, из-за атаки Сил обороны на московский регион в ночь на 20 сентября. Также там заявили, что целью атаки был срыв "демократического волеизъявления" граждан России на выборах в Государственную Думу.