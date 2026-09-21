Укр

Их считают дешевым пластиком: чем на самом деле особенные часы Садового за €95

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
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Мэр Львова носит хронометр от известного бренда
Мэр Львова носит хронометр от известного бренда. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти часы не отличаются дорогими материалами и украшениями

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Городской голова Львова Андрей Садовый предпочитает простые и функциональные часы. На его руке часто можно увидеть Swatch SO29B705, которые продают по весьма демократичной цене.

Об этом "Телеграфу" рассказал часовой энтузиаст и блоггер с канала cats_and_watches. По его словам, внешний вид часов не отражает настоящей ценности этой марки.

Эксперт отметил, что люди обычно несколько пренебрежительно относятся к марке Swatch. Тем не менее, эта компания сыграла определяющую роль в сохранении для Швейцарии целой индустрии.

"Городской голова Львова недавно появился в Swatch SO29B705 за €95 (4 870 гривен — ред.). Многие недооценивают Swatch и считают их дешевыми пластиковыми часами. На самом же деле в 80-х они сыграли ключевую роль в сохранении швейцарской индустрии, когда ее почти уничтожил японский кварц", — сказал блогер.

Андрей Садовый носит часы Swatch
Андрей Садовый носит часы Swatch

Он подчеркнул, что именно в то время Swatch выкупил, профинансировал и спас ряд всемирно известных брендов. Среди них были Omega, Hamilton, Rado, Tissot, Mido, Certina и многие другие.

Эти часы предназначены для повседневного пользования
Эти часы предназначены для повседневного пользования
Эти часы предназначены для повседневного пользования
Эти часы предназначены для повседневного пользования

Характеристики часов

На сайте производителя указано, что часы Swatch Elementary (SUOB728) – это кварцевая модель унисекс из коллекции New Gent с лаконичным черно-белым дизайном и яркими акцентами.

Основные характеристики:

  • Тип: унисекс/наручные часы.
  • Механизм: кварцевый (точность, работа от батарейки).
  • Материал: пластик.
  • Цвет: черный.
  • Диаметр корпуса: 41 мм.
  • Толщина корпуса: 9.85 мм.
Swatch SO29B705
Swatch SO29B705
  • Стекло: органическое (плексиглас/пластик).
  • Цвет циферблата: белый/черный контрастный с арабскими цифрами.
  • Особенности стрелок: красная и синяя секундная/минутная/часовая акцентная стрелка.
Swatch SO29B705
Swatch SO29B705
  • Материал ремешка: гипоаллергенный силикон.
  • Цвет ремешка: черный.
Swatch SO29B705
Swatch SO29B705

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие часы носит первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Теги:
#Бренд #Характеристики #Андрій Садовий #Ціна #Годинник