Их считают дешевым пластиком: чем на самом деле особенные часы Садового за €95

Эти часы не отличаются дорогими материалами и украшениями

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Городской голова Львова Андрей Садовый предпочитает простые и функциональные часы. На его руке часто можно увидеть Swatch SO29B705, которые продают по весьма демократичной цене.

Об этом "Телеграфу" рассказал часовой энтузиаст и блоггер с канала cats_and_watches. По его словам, внешний вид часов не отражает настоящей ценности этой марки.

Эксперт отметил, что люди обычно несколько пренебрежительно относятся к марке Swatch. Тем не менее, эта компания сыграла определяющую роль в сохранении для Швейцарии целой индустрии.

"Городской голова Львова недавно появился в Swatch SO29B705 за €95 (4 870 гривен — ред.). Многие недооценивают Swatch и считают их дешевыми пластиковыми часами. На самом же деле в 80-х они сыграли ключевую роль в сохранении швейцарской индустрии, когда ее почти уничтожил японский кварц", — сказал блогер.

Андрей Садовый носит часы Swatch

Он подчеркнул, что именно в то время Swatch выкупил, профинансировал и спас ряд всемирно известных брендов. Среди них были Omega, Hamilton, Rado, Tissot, Mido, Certina и многие другие.

Эти часы предназначены для повседневного пользования

Эти часы предназначены для повседневного пользования

Характеристики часов

На сайте производителя указано, что часы Swatch Elementary (SUOB728) – это кварцевая модель унисекс из коллекции New Gent с лаконичным черно-белым дизайном и яркими акцентами.

Основные характеристики:

Тип: унисекс/наручные часы.

Механизм: кварцевый (точность, работа от батарейки).

Материал: пластик.

Цвет: черный.

Диаметр корпуса: 41 мм.

Толщина корпуса: 9.85 мм.

Swatch SO29B705

Стекло: органическое (плексиглас/пластик).

Цвет циферблата: белый/черный контрастный с арабскими цифрами.

Особенности стрелок: красная и синяя секундная/минутная/часовая акцентная стрелка.

Swatch SO29B705

Материал ремешка: гипоаллергенный силикон.

Цвет ремешка: черный.

Swatch SO29B705

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