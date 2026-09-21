Их считают дешевым пластиком: чем на самом деле особенные часы Садового за €95
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Эти часы не отличаются дорогими материалами и украшениями
Городской голова Львова Андрей Садовый предпочитает простые и функциональные часы. На его руке часто можно увидеть Swatch SO29B705, которые продают по весьма демократичной цене.
Об этом "Телеграфу" рассказал часовой энтузиаст и блоггер с канала cats_and_watches. По его словам, внешний вид часов не отражает настоящей ценности этой марки.
Эксперт отметил, что люди обычно несколько пренебрежительно относятся к марке Swatch. Тем не менее, эта компания сыграла определяющую роль в сохранении для Швейцарии целой индустрии.
"Городской голова Львова недавно появился в Swatch SO29B705 за €95 (4 870 гривен — ред.). Многие недооценивают Swatch и считают их дешевыми пластиковыми часами. На самом же деле в 80-х они сыграли ключевую роль в сохранении швейцарской индустрии, когда ее почти уничтожил японский кварц", — сказал блогер.
Он подчеркнул, что именно в то время Swatch выкупил, профинансировал и спас ряд всемирно известных брендов. Среди них были Omega, Hamilton, Rado, Tissot, Mido, Certina и многие другие.
Характеристики часов
На сайте производителя указано, что часы Swatch Elementary (SUOB728) – это кварцевая модель унисекс из коллекции New Gent с лаконичным черно-белым дизайном и яркими акцентами.
Основные характеристики:
- Тип: унисекс/наручные часы.
- Механизм: кварцевый (точность, работа от батарейки).
- Материал: пластик.
- Цвет: черный.
- Диаметр корпуса: 41 мм.
- Толщина корпуса: 9.85 мм.
- Стекло: органическое (плексиглас/пластик).
- Цвет циферблата: белый/черный контрастный с арабскими цифрами.
- Особенности стрелок: красная и синяя секундная/минутная/часовая акцентная стрелка.
- Материал ремешка: гипоаллергенный силикон.
- Цвет ремешка: черный.
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