Мечта каждого ребенка в СССР: в центре Киева заметили настоящий раритет

Ребенок должен крутить педали, чтобы машинка ехала

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На Пейзажной аллее в центре Киева сдают в аренду детские педальные машины советских времен. В 1970-1980-х годах такие автомобили были несбыточной мечтой многих детей.

Фото и видео машинок опубликовали в соцсети Threads. Автор указывает, что эти автомобили восстановили сын и отец. Их можно брать прокатиться (100 гривен 10 минут) или купить за 400 евро (более 20 500 гривен). Но для аренды есть одно условие — ездить может только тот, кто весит не больше 30 килограммов.

На кадрах три машинки. На переднем плане — "Москвич", самая популярная и массовая модель педальных машинок. У нее металлический корпус, подпружиненная подвеска и рулевое управление. Работали даже фары (от батареек).

Красное авто в центре — "Оренбуржец". Эта модель имеет более округлые, обтекаемые формы кузова. Машинка стилизована под советские седаны 1960-1970-х годов (например, "Москвич-408" или "Запорожец").

Ребенок советских времен на педальной машинке. Фото: sportishka.com

Машинки едут с помощью педалей, размещённых внутри кабины. Они двигаются вперед-назад и через специальные тяги поворачивают заднюю ось. Мини автомобили достаточно тяжелые (от 13 до 15 кг), так как сделаны из штампованной стали. Именно поэтому они очень прочные и долговечные и производят впечатление "настоящих".

Следует отметить, что такие машинки во времена СССР очень мало у кого были в собственности. Обычно их сдавали напрокат в детских парках.

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