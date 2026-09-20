Секрет американцев: как вернуть "мёртвую хватку" липучкам на обуви

Эти лайфхаки помогут сохранить любимую обувку дольше

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Со временем липучки на обуви начинают расстегиваться в самый неподходящий момент. Большинство считает, что застёжка просто "износилась", и отправляют вещь на мусорку.

Однако в 90% случаев причина кроется в банальном загрязнении. Об этом рассказал Джеймс Сирс, профессиональный уборщик и руководитель отдела по работе с клиентами в компании Neatly, занимающейся уборкой помещений в Лос-Анджелесе (США).

Как снова сделать липучку липкой?

Как очистить липучку вручную или пинцетом: Крупный мусор, нитки и волосы, застрявшие в застёжке, можно легко удалить вручную. Зажмите видимые частицы ногтями и аккуратно вытяните их. Если сор или ворс находятся слишком глубоко и достать их пальцами не получается, используйте пинцет.

Как очистить липучку вручную или пинцетом/Фото: wikihow

Очистка липучки с помощью иглы, булавки или зубочистки: Чтобы избавиться от въевшегося сора, используйте любой тонкий и прочный предмет: швейную иглу, булавку или деревянную зубочистку.

Вставьте инструмент: Просуньте заострённый конец под скопившийся мусор строго между рядами крючков.

Подденьте сор: Осторожно приподнимите инструмент вверх, выталкивая застрявшие нити и ворс наружу.

Соблюдайте направление: Двигайтесь строго вдоль рядов крючков, чтобы не повредить и не согнуть пластиковые элементы застёжки.

Очистка липучки с помощью иглы, булавки или зубочистки/Фото: wikihow

Очистка липучки с помощью скотча, липкого валика или другой застёжки: Иногда самый быстрый способ удалить мелкий сор — использовать клейкие поверхности или метод "экспресс-сцепки".

Изолента или скотч: Сверните полоску клейкой ленты кольцом (клейкой стороной наружу) и наденьте на пальцы. Плотно прижмите её к крючкам липучки и резко потяните строго вверх. Липкий слой вытянет поверхностную пыль и ворсинки.

Сверните полоску клейкой ленты кольцом (клейкой стороной наружу) и наденьте на пальцы. Плотно прижмите её к крючкам липучки и резко потяните строго вверх. Липкий слой вытянет поверхностную пыль и ворсинки. Валик для чистки одежды: Несколько раз с нажимом проведите валиком по загрязнённому участку — это поможет собрать пух и мелкие волоски.

Несколько раз с нажимом проведите валиком по загрязнённому участку — это поможет собрать пух и мелкие волоски. Другая липучка: Возьмите чистый кусочек липучки (сторону с жесткими крючками) и прижмите её к очищаемой поверхности. При резком отрывании крючки "чистовой" детали зацепят и вытянут спутанные волосы и грязь.

Очистка липучки с помощью скотча, липкого валика или другой застёжки/Фото: wikihow

Очистка липучки щёткой, гребнем или специальными инструментами: Если мусор забился глубоко, на помощь придут инструменты с жесткими зубьями или щетиной. Эксперты по клинингу советуют использовать небольшую щётку (например, старую зубную щётку с жёсткой щетиной): она не только вычёсывает ворс и волосы, но и помогает расправить смятые пластиковые крючки, возвращая им цепкость. Помимо зубной щётки, отлично подойдут следующие подручные средства:

Щетка для животных: Металлические микрозубчики эффективно поддевают и вычёсывают даже самые спутанные волосы.

Металлические микрозубчики эффективно поддевают и вычёсывают даже самые спутанные волосы. Гребень с частыми зубьями: Прочный мелкий гребень хорошо проходит между рядами крючков.

Прочный мелкий гребень хорошо проходит между рядами крючков. Щетка для чистки напильников или плитки: Проволочная или жёсткая нейлоновая щетина быстро справляется с плотными завалами грязи.

Проволочная или жёсткая нейлоновая щетина быстро справляется с плотными завалами грязи. Зубчатый край диспенсера для скотча: Металлические зубчики лентореза действуют как миниатюрный грабельный забор, выгребая ворс из глубины застёжки.

Очистка липучки щёткой, гребнем или специальными инструментами/Фото: wikihow

Удаление липких следов и грязи с помощью спирта или мыльного раствора: Если на липучку попал клей, сок или другое липкое вещество, обычное вычёсывание не поможет — грязь нужно сначала растворить.

Способ со спиртом: Смочите чистую салфетку или ватный диск небольшим количеством медицинского спирта и приложите к загрязнённому участку на пару минут. Когда клейкое вещество размягчится, тщательно протрите крючки тканью или почистите старой зубной щёткой.

Смочите чистую салфетку или ватный диск небольшим количеством медицинского спирта и приложите к загрязнённому участку на пару минут. Когда клейкое вещество размягчится, тщательно протрите крючки тканью или почистите старой зубной щёткой. Альтернатива — мыльная вода: Если под рукой нет спирта, используйте тёплый раствор с жидким мылом или средством для посуды. После обработки дайте застёжке полностью высохнуть на воздухе при комнатной температуре.

Удаление липких следов и грязи с помощью спирта или мыльного раствора/Фото: wikihow

Замена липучки, если чистка не помогла: Со временем пластиковые крючки могут износиться, деформироваться от высокой температуры или полностью обломаться. В такой ситуации чистка не вернет застёжке былую цепкость, и её проще заменить на новую.

Ранее "Телеграф" сообщал, что неприятный запах обуви после носки является одной из частых проблем. Однако, к счастью, избавиться от него можно без помощи дорогостоящих средств для ухода.