Летняя обувь может не пережить несколько месяцев в шкафу: как правильно подготовить к "зимовке"

Простые правила, благодаря которым пара будет дольше выглядеть как новая

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И казалось бы, в конце сезона достаточно протереть обувь и поставить ее в шкаф. На самом деле именно такая привычка может сыграть злую шутку с любимой парой — в следующем сезоне на ней могут появиться деформации, пятна или неприятный запах.

Перед длительным хранением обувь нужно очистить, хорошо высушить и правильно упаковать. "Телеграф" расскажет, что стоит сделать перед тем, как убрать пару до следующего сезона.

Не прячьте обувь грязной

Песок, пыль и следы пота, которые остались на обуви после сезона, лучше убрать сразу. За несколько месяцев хранения загрязнения могут стать значительно сложнее для очистки.

Начать стоит с подошвы и верхней части обуви. Если на паре осталась грязь, ее нужно удалить до того, как обувь окажется в коробке.

Кожа, замша и нубук требуют разного ухода

Здесь все зависит от того, что именно вы прячете в шкаф. Кожаную обувь перед хранением стоит хорошо очистить от пыли и грязи, а затем обработать специальным средством для кожи. Это поможет привести пару в порядок после сезона и не оставлять загрязнения на несколько месяцев.

А вот с замшей и нубуком лучше быть осторожнее. Их не стоит сильно мочить или тереть влажными губками — для очистки достаточно сухой щетки, которая поможет убрать пыль, песок и мелкие загрязнения.

Есть правило, которое нельзя пропускать

После очистки обувь необходимо полностью высушить. Именно этот этап особенно важен перед тем, как убрать пару на длительное хранение.

Не стоит упаковывать даже немного влажную обувь и сразу оставлять ее в закрытом шкафу. Сначала она должна полностью просохнуть.

Не складывайте все пары в одну кучу

После очистки не стоит просто закидывать все пары в одну коробку и забывать о них до следующего сезона. Обувь может тереться друг о друга, потерять форму или деформироваться под весом других пар.

Лучше положить каждую пару отдельно — в родную коробку или дышащий тканевый мешок. Так она не будет мяться среди другой обуви и покрываться пылью во время хранения.

Как подготовить обувь к хранению | Инфографика ИИ "Телеграф"

Перед тем, как закрыть сезонную обувь до следующего года, следует потратить несколько минут на правильную подготовку. Чистая, сухая и отдельно сложенная обувь имеет гораздо больше шансов пережить несколько месяцев в шкафу без неприятных сюрпризов.

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