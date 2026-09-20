Старый жир исчезнет на глазах: как очистить крышку сковородки без дорогой химии
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За несколько минут крышка от сковороды засияет от чистоты
Со временем на стеклянных крышках от сковород появляется въевшийся жирный налет, который тяжело отмыть обычным средством для посуды. Особенно труднодоступными становятся стыки и ободок.
В сети набирает популярности лайфхак, где с этой задачей справляется обычная зубная паста. Вам также понадобится вода, соль и большая сковорода.
Автор хитрости для начала предлагает намазать крышку с двух сторон зубной пастой (для этой цели подойдет любой бренд, — Ред.), в частности в области загрязнившегося ободка.
Затем нагреваете воду до кипения в большой сковороде и засыпаете туда 1 столовую ложку соли.
После чего "кипятите" загрязненную крышку несколько минут.
Затем вымываем и получаем идеально чистую крышку, как из магазина.
Почему зубная паста работает как очиститель?
Секрет эффективности кроется в ее составе:
- Мягкие абразивы — деликатно счищают нагар и застаревший жир, не царапая стекло и металл.
- Пенообразователи и ПАВ — расщепляют маслянистую пленку.
- Освежающие компоненты — полностью устраняют въевшиеся запахи гари и старого масла.
Ранее "Телеграф" сообщал, как убрать пригоревший жир с противня. Вернуть ему чистый вид можно с помощью нескольких доступных домашних средств.