Укр

Старый жир исчезнет на глазах: как очистить крышку сковородки без дорогой химии

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Крышка от сковороды
Крышка от сковороды. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

За несколько минут крышка от сковороды засияет от чистоты

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Со временем на стеклянных крышках от сковород появляется въевшийся жирный налет, который тяжело отмыть обычным средством для посуды. Особенно труднодоступными становятся стыки и ободок.

В сети набирает популярности лайфхак, где с этой задачей справляется обычная зубная паста. Вам также понадобится вода, соль и большая сковорода.

Автор хитрости для начала предлагает намазать крышку с двух сторон зубной пастой (для этой цели подойдет любой бренд, — Ред.), в частности в области загрязнившегося ободка.

Мажем крышку от сковороды зубной пастой
Мажем крышку от сковороды зубной пастой

Затем нагреваете воду до кипения в большой сковороде и засыпаете туда 1 столовую ложку соли.

Кипятим воду в большой сковороде и добавляем соль
Кипятим воду в большой сковороде и добавляем соль

После чего "кипятите" загрязненную крышку несколько минут.

"Кипятим" грязную крыжку несколько минут

Затем вымываем и получаем идеально чистую крышку, как из магазина.

Моем крышку

Почему зубная паста работает как очиститель?

Секрет эффективности кроется в ее составе:

  • Мягкие абразивы — деликатно счищают нагар и застаревший жир, не царапая стекло и металл.
  • Пенообразователи и ПАВ — расщепляют маслянистую пленку.
  • Освежающие компоненты — полностью устраняют въевшиеся запахи гари и старого масла.

Ранее "Телеграф" сообщал, как убрать пригоревший жир с противня. Вернуть ему чистый вид можно с помощью нескольких доступных домашних средств.

Теги:
#Кухня #Сковорода #Жир