Исполнительная служба арестовала и выставила на торги кошелек за 10 грн: за него развернулся целый бой
- Автор
-
- Дата публикации
-
Победителя определили с помощью "особенной ставки"
В Кировоградской области Исполнительная служба выставила на аукцион кошелек должника. Сразу четверо человек сражались за ценный лот.
Об этом сообщает государственная электронная аукционная платформа OpenMarket. На ней, в том числе реализуются активы, конфискованные исполнительной службой по решению судов и другим документам для погашения долгов.
10 августа 2026 года прошел аукцион по продаже кошелька коричневого цвета BOLVMAS (вероятно имеется в виду бренд Bolumas, — Ред.), б/у. За лот вспыхнула нешуточная борьба — сразу четверо людей были заинтересованы в покупке. К слову, стартовая цена кошелька была 10 грн, однако самому настойчивому покупателю он достался за 50,01 грн.
Участники аукциона повышали цену на 50 копеек, пока некая Раиса Харченко не сделала особенную ставку — подняла с 30,50 до 50,01 грн. Остальные потенциальные покупатели тут же отсеялись, а женщина стала победителем аукциона.
Ранее "Телеграф" сообщал, как узнать точную сумму долга и оплатить его исполнительной службе. К слову, в большинстве случаев люди узнают об этой неприятности только тогда, когда не могут воспользоваться своими деньгами.