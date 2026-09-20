Секрет американців: як повернути "мертву хватку" липучкам на взутті

Ці лайфхаки допоможуть зберегти улюблене взуття довше

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З часом липучки на взутті починають розстібатися в невідповідний момент. Більшість вважає, що застібка просто "зносилася", і відправляють річ на смітник.

Однак у 90% випадків причина криється у банальному забрудненні. Про це розповів Джеймс Сірс, професійний прибиральник і керівник відділу роботи з клієнтами в компанії Neatly, що займається прибиранням приміщень у Лос-Анджелесі (США).

Як знову зробити липучку липкою?

Як очистити липучку вручну або пінцетом: Велике сміття, нитки та волосся, що застрягли в застібці, можна легко видалити вручну. Затисніть видимі частинки нігтями та обережно витягніть їх. Якщо сміття чи ворс перебувають надто глибоко і дістати їх пальцями не виходить, використовуйте пінцет.

Як очистити липучку вручну або пінцетом/Фото: wikihow

Очищення липучки за допомогою голки, шпильки або зубочистки: Щоб позбутися сміття, використовуйте будь-який тонкий і міцний предмет: швейну голку, шпильку або дерев’яну зубочистку.

Вставте інструмент: Просуньте загострений кінець під сміття, що накопичилося, строго між рядами гачків.

Піднесіть сміття: Обережно підніміть інструмент вгору, виштовхуючи нитки, що застрягли, і ворс назовні.

Дотримуйтесь напряму: Рухайтеся строго вздовж рядів гачків, щоб не пошкодити та не зігнути пластикові елементи застібки.

Очищення липучки за допомогою голки, шпильки або зубочистки/Фото: wikihow

Очищення липучки за допомогою скотчу, липкого валика або іншої застібки: Іноді найшвидший спосіб видалити дрібне сміття — використовувати клейкі поверхні або метод "експрес-зчіпки".

Ізострічка або скотч: Згорніть смужку клейкої стрічки кільцем (клеєм назовні) і надягніть на пальці. Щільно притисніть до гачків липучки й різко потягніть строго вгору. Липкий шар витягне поверхневий пил та ворсинки.

Згорніть смужку клейкої стрічки кільцем (клеєм назовні) і надягніть на пальці. Щільно притисніть до гачків липучки й різко потягніть строго вгору. Липкий шар витягне поверхневий пил та ворсинки. Валик для чищення одягу: Кілька разів з натиском проведіть валиком по забрудненій ділянці – це допоможе зібрати пух та дрібні волоски.

Кілька разів з натиском проведіть валиком по забрудненій ділянці – це допоможе зібрати пух та дрібні волоски. Інша липучка: Візьміть чистий шматочок липучки (сторону з жорсткими гачками) і притисніть її до поверхні, що очищається. При різкому відриві гачки "чистової" деталі зачеплять і витягнути поплутане волосся і бруд.

Очищення липучки за допомогою скотчу, липкого валика або іншої застібки/Фото: wikihow

Очищення липучки щіткою, гребенем або спеціальними інструментами: Якщо сміття забилося глибоко, на допомогу прийдуть інструменти з твердими зубами або щетиною. Експерти з клінінгу радять використовувати невелику щітку (наприклад, стару зубну щітку з жорсткою щетиною): вона не тільки вичісує ворс та волосся, але й допомагає розправити зім’яті пластикові гачки, повертаючи їм чіпкість. Крім зубної щітки, відмінно підійдуть такі підручні засоби:

Щітка для тварин: Металеві мікрозубчики ефективно підчіпають і вичісують навіть найзаплутаніше волосся.

Металеві мікрозубчики ефективно підчіпають і вичісують навіть найзаплутаніше волосся. Гребінець із частими зубами: Міцний дрібний гребінь добре проходить між рядами гачків.

Міцний дрібний гребінь добре проходить між рядами гачків. Щітка для чищення напилків або плитки: Дротова або тверда нейлонова щетина швидко справляється із щільними завалами бруду.

Дротова або тверда нейлонова щетина швидко справляється із щільними завалами бруду. Зубчастий край диспенсера для скотчу: Металеві зубчики стрічкоріза діють як мініатюрний грабельний паркан, вигрібаючи ворс із глибини застібки.

Очищення липучки щіткою, гребенем або спеціальними інструментами/Фото: wikihow

Видалення липких слідів та бруду за допомогою спирту або мильного розчину: Якщо на липучку потрапив клей, сік або інша липка речовина, звичайне вичісування не допоможе – бруд потрібно спочатку розчинити.

Спосіб зі спиртом: Змочіть чисту серветку або ватяний диск невеликою кількістю медичного спирту і прикладіть до забрудненої ділянки на кілька хвилин. Коли клейка речовина розм’якшиться, ретельно протріть гачки тканиною або почистіть старою зубною щіткою.

Змочіть чисту серветку або ватяний диск невеликою кількістю медичного спирту і прикладіть до забрудненої ділянки на кілька хвилин. Коли клейка речовина розм’якшиться, ретельно протріть гачки тканиною або почистіть старою зубною щіткою. Альтернатива — мильна вода: Якщо під рукою немає спирту, використовуйте теплий розчин із рідким милом або засобом для посуду. Після обробки дайте застібці повністю висохнути на повітрі за кімнатної температури.

Видалення липких слідів та бруду за допомогою спирту або мильного розчину/Фото: wikihow

Заміна липучки, якщо чищення не допомогло: З часом пластикові гачки можуть зноситися, деформуватися від високої температури або повністю обламатися. У такій ситуації чистка не поверне застібці колишню чіпкість, і її простіше замінити на нову.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що неприємний запах взуття після носіння є однією з найчастіших проблем. Однак, на щастя, позбутися його можна без допомоги дорогих засобів для догляду.