Вас точно отпустят: как красиво отпроситься с работы на украинском
- Автор
-
- Дата публикации
-
Украинские фразы, которые помогут красиво уйти с рабочего места
Иногда хочется уйти с работы чуть раньше, но обычное "можно я уйду?" звучит слишком просто. Есть несколько интересных украинских высказываний, с помощью которых можно попросить об этом гораздо интереснее.
Их подготовил "Телеграф". Некоторые из них точно запомнятся.
Как отпроситься с работы на украинском
Например, начальнику можно сказать: "Можна я сьогодні зроблю ноги?". А если хочется звучать немного солиднее, подойдет фраза:"Можна я сьогодні відкланяюся раніше?".
Не обязательно сочинять сложное объяснение, если хочется просто чуть раньше завершить рабочий день. Можно сказать:: "Чи не час мені вже додому?" или "Може, досить із мене на сьогодні трудових подвигів?".
Еще один вариант – обратиться с юмором: "Відпустіть мене сьогодні з миром" або "Дайте мені сьогодні втекти по-доброму". Такая просьба будет точно звучать необычно.
Если рабочие дела завершены, можно сказать: "Відпустіть мене з чистою совістю — усе, що міг(ла), я зробив(ла)". А для более шутливого варианта подойдет: "Відпустіть, поки я ще добровільно йду додому".
Как с юмором попросить уйти с работы раньше
Если причина серьезная, но объяснять все подробности не хочется, можно сказать: "Чи можете сьогодні відпустити мене раніше? Обіцяю, це не втеча, а тимчасове переміщення".
Можно также коротко сказать: "Чи можна мені взяти вихідний? Є важливі справи, які не можна перенести. Обіцяю завтра прийти у повній комплектації".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно пожелать добра перед сном: "доброї ночі", "на добраніч" чи "спокійної ночі".