Вас точно отпустят: как красиво отпроситься с работы на украинском

Украинские фразы, которые помогут красиво уйти с рабочего места

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Иногда хочется уйти с работы чуть раньше, но обычное "можно я уйду?" звучит слишком просто. Есть несколько интересных украинских высказываний, с помощью которых можно попросить об этом гораздо интереснее.

Их подготовил "Телеграф". Некоторые из них точно запомнятся.

Как отпроситься с работы на украинском

Например, начальнику можно сказать: "Можна я сьогодні зроблю ноги?". А если хочется звучать немного солиднее, подойдет фраза:"Можна я сьогодні відкланяюся раніше?".

Не обязательно сочинять сложное объяснение, если хочется просто чуть раньше завершить рабочий день. Можно сказать:: "Чи не час мені вже додому?" или "Може, досить із мене на сьогодні трудових подвигів?".

Еще один вариант – обратиться с юмором: "Відпустіть мене сьогодні з миром" або "Дайте мені сьогодні втекти по-доброму". Такая просьба будет точно звучать необычно.

Если рабочие дела завершены, можно сказать: "Відпустіть мене з чистою совістю — усе, що міг(ла), я зробив(ла)". А для более шутливого варианта подойдет: "Відпустіть, поки я ще добровільно йду додому".

Как с юмором попросить уйти с работы раньше

Если причина серьезная, но объяснять все подробности не хочется, можно сказать: "Чи можете сьогодні відпустити мене раніше? Обіцяю, це не втеча, а тимчасове переміщення".

Можно также коротко сказать: "Чи можна мені взяти вихідний? Є важливі справи, які не можна перенести. Обіцяю завтра прийти у повній комплектації".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно пожелать добра перед сном: "доброї ночі", "на добраніч" чи "спокійної ночі".