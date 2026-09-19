Какой будет мобилизация в октябре и начинают ли уже призывать женщин

Действительно ли изменят возраст призыва

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С 1 октября правила мобилизации в Украине не изменяются. Общая мобилизация продолжается, а военнообязанных и дальше могут призывать по действующим правилам.

"Телеграф" рассказывает, кого могут мобилизовать и какие правила продолжат действовать.

Общая мобилизация продолжается

1 октября не является датой начала новой волны мобилизации. Общая мобилизация в Украине продолжается в установленном законом порядке.

В июле Верховная Рада утвердила указ президента о продлении срока всеобщей мобилизации еще на 90 суток — с 2 августа 2026 года. Поэтому в октябре мобилизационные мероприятия продолжатся.

По общему правилу, мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если они пригодны к военной службе, не имеют права на отсрочку и не забронированы.

Правда ли, что после 50 лет не мобилизуют

Отдельного запрета на мобилизацию мужчин после 50 лет действующее законодательство не устанавливает. Министерство обороны определяет общий возрастной диапазон для мобилизации как 25–60 лет.

Поэтому 50-, 55- или 59-летний военнообязанный может быть призван, если он пригоден к службе и не имеет отсрочки или бронирования.

Для мужчин, достигших 60 лет, действуют другие правила. В целом после этого возраста военнообязанных не мобилизуют в обычном порядке. Закон позволяет гражданам старше 60 лет во время военного положения добровольно поступать на военную службу по контракту при определенных условиях.

Могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет

Для этой категории также не вводят новых правил с октября.

По общему правилу граждане до 25 лет не подлежат мобилизации. Однако закон предусматривает отдельные категории лиц этого возраста, которые могут иметь статус военнообязанных и подлежать призыву (например, те, кто уже отслужил срочную службу, окончил военную кафедру или ранее имел статус призывника при определенных условиях). В других случаях мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могут присоединиться к армии добровольно.

Отменят ли отсрочки

Сам факт наступления новой даты не отменяет право на отсрочку. Она действует в соответствии с законодательным основанием, на котором она была предоставлена.

В Минобороны также объясняли, что часть отсрочок продолжается автоматически, если информация о соответствующем основании есть в государственных реестрах.

Будут мобилизовать женщин

25 августа 2026 года в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявили, что законодательных инициатив, законопроектов или внутренних обсуждений по мобилизации женщин нет. Женщины могут присоединяться к Силам обороны исключительно добровольно.

Официальное заявление по мобилизации женщин в Украине

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