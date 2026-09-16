Могут ли мобилизовать мужчину с отсрочкой: адвокат назвала важное условие

Есть случай, когда она не помешает попасть в армию

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Отсрочка от призыва во время мобилизации, казалось бы, должна означать, что военнообязанного не могут забрать в армию. Однако закон предусматривает ситуацию, при которой человек с оформленной отсрочкой все же может оказаться на военной службе.

Адвокат Дарья Тарасенко рассказала, при каких обстоятельствах это возможно.

Когда отсрочка не действует

По словам адвоката Дарьи Тарасенко, человек с оформленной отсрочкой может быть принят на военную службу, однако в таком случае речь идет не о принудительной мобилизации.

"При одном условии: такой призыв является добровольным, и военнообязанный подписал согласие на заключение контракта", объяснила Тарасенко.

Правовед обратила внимание на необходимости внимательно читать документы перед подписанием.

"Читайте внимательно, что именно вы подписываете. Всегда", подчеркнула адвокат.

Кто имеет право на отсрочку

Напоминаем, что по данным Министерства обороны Украины, к категориям военнообязанных, которые имеют право на отсрочку от призыва во время мобилизации, относятся:

работники, которые забронированы за государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями;

лица с инвалидностью;

лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

лица, которые самостоятельно воспитывают ребенка;

лица, которые воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность;

лица, которые заняты постоянным уходом за больной женой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);

лица, у которых на иждивении совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

лица, у которых на иждивении дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

лица, у которых на иждивении 3 и более детей до 18 лет;

лица, которые имеют жену (мужа) или родителей (своих или одного из супругов) с I или II группой инвалидности;

опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

лица, которые имеют несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов проходит военную службу;

работники военного управления;

студенты, аспиранты, докторанты, которые обучаются по дневной или дуальной форме (высший уровень образования);

научные и научно-педагогические работники, которые работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т. д.).

Напомним, что "Телеграф" сообщал, что отсрочку от армии предлагают дать еще одной категории мужчин. Речь идет о родителях, которые воспитывают ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Также "Телеграф" рассказывал, как действовать, если отсрочка есть, но "Резерв+" ее не показывает. Министерство обороны назвало категории, которые чаще всего с этим сталкиваются.