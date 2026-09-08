Кто на самом деле королева? Сеть разразилась мемами и шутками о фигурантке дела НАБУ
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"Муза" из "Карфагена" против легенд украинской политики
Елизавета Ивахненко, которую в материалах НАБУ называют "Музой", стала одной из фигуранток операции "Карфаген". По версии следствия, она могла быть приближенной к сотруднику Офиса генерального прокурора Сергею Кропиве, которого по делу называют "Канцлером", и быть привлеченной к легализации незаконных доходов.
"Телеграф" собрал главное, что известно об Ивахненко, а также самые интересные мемы из сети о том, кого украинцы после появления истории о "Музе" считают настоящей королевой.
Что известно о "Карфагене"
НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, которая, по данным следствия, обеспечивала "крышевание" сети мошеннических кол-центров.
Одним из организаторов правоохранители называют Сергея Крапиву. По материалам дела, следствие оценивает объем легализованных активов и средств в десятки миллионов гривен.
В деле фигурируют пять человек. Им инкриминируют, в частности, создание преступной организации и отмывание средств.
Кто такая Елизавета Ивахненко
24-летняя Ивахненко родом из Одессы. Она училась в Национальном университете "Одесская юридическая академия", а впоследствии стала аспиранткой этого учебного заведения.
В 22 года Ивахненко, по данным университетских материалов, стала заместителем декана факультета кибербезопасности и информационных технологий.
В деле "Карфаген" ее называют "Музой". По версии следствия, она была близким лицом Кропивы и могла быть привлечена к легализации средств преступной организации.
7 сентября ВАКС взял Ивахненко под стражу с альтернативой залога в 20 млн грн. Прокуратура просила определить залог в 50 млн грн.
Porsche, Loro Piana и недвижимость
Отдельное внимание в деле привлекли имущество и образ жизни Ивахненко.
На обнародованных записях сама "Муза" упоминает Porsche, вещи Loro Piana, часы, сумки и меховые изделия.
В открытых источниках также сообщалось о Mercedes-Benz EQE 350 2023 года и недвижимости в Киеве. В частности, речь идет о помещении площадью около 152 кв. м в Печерском районе, рыночную стоимость которого оценивали примерно в 16,8 млн грн.
Отдельно упоминается квартира в Одессе площадью около 65 кв. м, оформленная на мать Ивахненко.
По версии следствия, часть активов могла быть приобретена или легализована за средства преступного происхождения.
Отдельное внимание привлекли и образы Ивахненко во время судебных заседаний. На одном из них она была в куртке Saint Laurent стоимостью 2 600 евро. На следующий день фигурантка появилась в пиджаке украинского ателье Stassia 12 стоимостью 13,6 тыс. грн.
Что есть на записях НАБУ
Ключевую роль в деле играют аудиозаписи разговоров. Крапивы с людьми из его окружения. Именно на них фигуранты используют псевдонимы, в частности, "Канцлер" и "Муза".
НАБУ также обнародовало фрагменты разговоров, в которых обсуждаются деньги, имущество и возможность удаления информации из соцсетей из-за риска обысков.
Одна из фраз Кропивы после обнародования записей стала основой для многочисленных шуток в сети:
"Если е*ать — то королеву, если красть — то миллион".
Кто же настоящая "королева"?
После появления истории о "Музе" украинский сегмент соцсетей быстро превратил фразу о "королеве" в отдельный мем. Пользователи вспомнили политиков, которые давно стали узнаваемыми персонажами украинской масс-культуры.
Среди главных претенденток на звание настоящей "королевы" — Юлия Тимошенко и бывшая первая леди Людмила Янукович.
Тимошенко в 2026 году сама оказалась в центре внимания НАБУ: бюро и САП сообщили ей о подозрении в предложении неправомерной выгоды народным депутатам в обмен на лояльное голосование.
Людмила Янукович – другая героиня украинского политического фольклора. Ее выступление во время событий Оранжевой революции о "наколотых апельсинках", а также фраза "Батя, я стараюсь" давно стали одними из известных политических мемов в Украине.
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