Кто на самом деле королева? Сеть разразилась мемами и шутками о фигурантке дела НАБУ

"Муза" из "Карфагена" против легенд украинской политики

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Елизавета Ивахненко, которую в материалах НАБУ называют "Музой", стала одной из фигуранток операции "Карфаген". По версии следствия, она могла быть приближенной к сотруднику Офиса генерального прокурора Сергею Кропиве, которого по делу называют "Канцлером", и быть привлеченной к легализации незаконных доходов.

"Телеграф" собрал главное, что известно об Ивахненко, а также самые интересные мемы из сети о том, кого украинцы после появления истории о "Музе" считают настоящей королевой.

Что известно о "Карфагене"

НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, которая, по данным следствия, обеспечивала "крышевание" сети мошеннических кол-центров.

Одним из организаторов правоохранители называют Сергея Крапиву. По материалам дела, следствие оценивает объем легализованных активов и средств в десятки миллионов гривен.

В деле фигурируют пять человек. Им инкриминируют, в частности, создание преступной организации и отмывание средств.

Кто такая Елизавета Ивахненко

24-летняя Ивахненко родом из Одессы. Она училась в Национальном университете "Одесская юридическая академия", а впоследствии стала аспиранткой этого учебного заведения.

Елизавета Ивахненко

В 22 года Ивахненко, по данным университетских материалов, стала заместителем декана факультета кибербезопасности и информационных технологий.

В деле "Карфаген" ее называют "Музой". По версии следствия, она была близким лицом Кропивы и могла быть привлечена к легализации средств преступной организации.

7 сентября ВАКС взял Ивахненко под стражу с альтернативой залога в 20 млн грн. Прокуратура просила определить залог в 50 млн грн.

Porsche, Loro Piana и недвижимость

Отдельное внимание в деле привлекли имущество и образ жизни Ивахненко.

На обнародованных записях сама "Муза" упоминает Porsche, вещи Loro Piana, часы, сумки и меховые изделия.

В открытых источниках также сообщалось о Mercedes-Benz EQE 350 2023 года и недвижимости в Киеве. В частности, речь идет о помещении площадью около 152 кв. м в Печерском районе, рыночную стоимость которого оценивали примерно в 16,8 млн грн.

Отдельно упоминается квартира в Одессе площадью около 65 кв. м, оформленная на мать Ивахненко.

По версии следствия, часть активов могла быть приобретена или легализована за средства преступного происхождения.

Отдельное внимание привлекли и образы Ивахненко во время судебных заседаний. На одном из них она была в куртке Saint Laurent стоимостью 2 600 евро. На следующий день фигурантка появилась в пиджаке украинского ателье Stassia 12 стоимостью 13,6 тыс. грн.

Ивахненко в куртке Saint Laurent

Ивахненко в пиджаке Stassia 12

Что есть на записях НАБУ

Ключевую роль в деле играют аудиозаписи разговоров. Крапивы с людьми из его окружения. Именно на них фигуранты используют псевдонимы, в частности, "Канцлер" и "Муза".

Сергей Крапива

НАБУ также обнародовало фрагменты разговоров, в которых обсуждаются деньги, имущество и возможность удаления информации из соцсетей из-за риска обысков.

Одна из фраз Кропивы после обнародования записей стала основой для многочисленных шуток в сети:

"Если е*ать — то королеву, если красть — то миллион".

Кто же настоящая "королева"?

После появления истории о "Музе" украинский сегмент соцсетей быстро превратил фразу о "королеве" в отдельный мем. Пользователи вспомнили политиков, которые давно стали узнаваемыми персонажами украинской масс-культуры.

Среди главных претенденток на звание настоящей "королевы" — Юлия Тимошенко и бывшая первая леди Людмила Янукович.

Тимошенко в 2026 году сама оказалась в центре внимания НАБУ: бюро и САП сообщили ей о подозрении в предложении неправомерной выгоды народным депутатам в обмен на лояльное голосование.

Мемы о королеве. Фото: baba_i_kit/telegram

Мемы о королеве. Фото: selivannnova06/threads

Мемы о королеве. Фото: barbiera.v/threads

Людмила Янукович – другая героиня украинского политического фольклора. Ее выступление во время событий Оранжевой революции о "наколотых апельсинках", а также фраза "Батя, я стараюсь" давно стали одними из известных политических мемов в Украине.

Мемы о королеве. Фото: bogdanlaw1/threads

Мемы о королеве. Фото: alexandra_9.9.9/threads

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