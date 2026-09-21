Поспешите собрать документы: приватизацию еще не отменили, но скоро это случится

Когда правила могут кардинально измениться

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Бесплатная приватизация жилья в Украине пока действует. В то же время, с оформлением документов лучше не медлить.

Как объяснила в эксклюзивном комментарии "Телеграфа" эксперт по недвижимости и риелтор Анжелика Негода, изменения не произойдут сразу. Действующий закон предусматривает переходный период, поэтому говорить о немедленной отмене приватизации нет оснований.

Детальнее в материале: "Бесплатных квартир больше не будет: как успеть приватизировать жилье по новым правилам".

Когда могут отменить действующий порядок

Закон "О приватизации государственного жилищного фонда" утратит силу не сразу после принятия соответствующих изменений. Это должно произойти через год после прекращения или отмены военного положения.

Поскольку военное положение в Украине продолжается, предусмотренный законом годовой срок еще не начался. Поэтому граждане все еще могут воспользоваться правом на бесплатную приватизацию жилья.

Стоит ли откладывать оформление

По словам эксперта, паниковать из-за заголовков об отмене приватизации не стоит. В то же время тем, кто уже планировал оформить жилье в собственность, лучше не откладывать подготовку документов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об украинцах, которые приобрели заброшенный сельский дом и превратили его в современный дом после ремонта за 2,5 млн гривен.