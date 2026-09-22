Не выбрасывайте упаковки: ваш мусор можно превратить в настоящее искусство

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Девушка показала свое увлекательное и оригинальное хобби — она превращает упаковки от продуктов, напитков и т.п. в почтовые марки для своего альбома. Она делает их с помощью фигурного дырокола для скрапбукинга (stamp puncher или postage stamp cutter).

Видео своих работ и процесса девушка показывает в соцсети TikTok. Она может создавать красоту практически из всего. Маленькое устройство вырезает из коробки или другой картонной, и не только, тары, маленькие фрагменты в форме почтовой марки. Выходят маленькие симпатичные "марки" с зубчатыми краями, которые девушка вклеивает в альбом.

Дырокол фигурный для прямоугольных марок. Фото: prom.ua

У нее собралась уже целая коллекция. Для создания марок она использует упаковку от йогуртов и соков, хлопьев и молока, бумажные стаканчики.

Девушка превращает мусор в милые марки

На них есть очень милые картинки, которые становятся волшебными миниатюрами. Также на это у автора идут старые открытки и журналы.

Она создает отдельные марки или целые тематические коллажи. Это могут быть маленькие цельные изображения или абстрактные фрагменты. В ее альбоме есть цветные страницы, например, зеленая, куда девушка вклеивает марки в этом оттенке.

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