Не выбрасывайте упаковки: ваш мусор можно превратить в настоящее искусство
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Материал для творчества буквально повсюду
Девушка показала свое увлекательное и оригинальное хобби — она превращает упаковки от продуктов, напитков и т.п. в почтовые марки для своего альбома. Она делает их с помощью фигурного дырокола для скрапбукинга (stamp puncher или postage stamp cutter).
Видео своих работ и процесса девушка показывает в соцсети TikTok. Она может создавать красоту практически из всего. Маленькое устройство вырезает из коробки или другой картонной, и не только, тары, маленькие фрагменты в форме почтовой марки. Выходят маленькие симпатичные "марки" с зубчатыми краями, которые девушка вклеивает в альбом.
У нее собралась уже целая коллекция. Для создания марок она использует упаковку от йогуртов и соков, хлопьев и молока, бумажные стаканчики.
На них есть очень милые картинки, которые становятся волшебными миниатюрами. Также на это у автора идут старые открытки и журналы.
Она создает отдельные марки или целые тематические коллажи. Это могут быть маленькие цельные изображения или абстрактные фрагменты. В ее альбоме есть цветные страницы, например, зеленая, куда девушка вклеивает марки в этом оттенке.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какое интересное украшение можно сделать из использованных банок. Чтобы превратить их в оригинальный браслет, понадобится только баночка, нить и суперклей.