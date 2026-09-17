Рассчитывала на райский отдых: почему поездка украинки в Мексику превратилась в ужас (видео)
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Блогера испугала местная фауна и не только
Украинка решила съездить из Канады в Мексику на три месяца и сразу пожалела. Реальность кардинально отличалась от ожиданий.
Об этом Дарья Ведута рассказала в Instagram.
"Ожидали солнца, моря и красивой жизни, а получили таракана, который испугал меня до инфаркта, ящерицу в спальне прямо над кроватью, умерший в +30 кондиционер и туалет, который нужно было наполнять водой вручную", — сказала она.
Бытовые проблемы и сломанная техника
По словам девушки, на проблемах с кондиционером и бачком, в который нужно было самостоятельно наливать воду, капризы техники не закончились. Трубы забивались каждые несколько дней, а стиральная машина вдруг начала рычать, трястись и жужжать, словно в ней начался экзорцизм.
Пляж и общее впечатление
Казалось бы, все это можно было бы претерпеть благодаря "солнцу, морю и красивой жизни", но "пляж просто исчез под зловонными водорослями", добавила украинка.
"Короче, наш "мексиканский рай" очень быстро превратился в ад", – резюмировала Дарья Ведута.
Блогер не указала, какой именно населенный пункт выбрала для отдыха. Но стоит отметить, что Мексика, в частности Канкун и Ривьера Мая, считается направлением премиум-класса, популярным у украинских туристов.