Рассчитывала на райский отдых: почему поездка украинки в Мексику превратилась в ужас (видео)

Блогера испугала местная фауна и не только

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинка решила съездить из Канады в Мексику на три месяца и сразу пожалела. Реальность кардинально отличалась от ожиданий.

Об этом Дарья Ведута рассказала в Instagram.

"Ожидали солнца, моря и красивой жизни, а получили таракана, который испугал меня до инфаркта, ящерицу в спальне прямо над кроватью, умерший в +30 кондиционер и туалет, который нужно было наполнять водой вручную", — сказала она.

Бытовые проблемы и сломанная техника

По словам девушки, на проблемах с кондиционером и бачком, в который нужно было самостоятельно наливать воду, капризы техники не закончились. Трубы забивались каждые несколько дней, а стиральная машина вдруг начала рычать, трястись и жужжать, словно в ней начался экзорцизм.

Пляж и общее впечатление

Казалось бы, все это можно было бы претерпеть благодаря "солнцу, морю и красивой жизни", но "пляж просто исчез под зловонными водорослями", добавила украинка.

"Короче, наш "мексиканский рай" очень быстро превратился в ад", – резюмировала Дарья Ведута.

Блогер не указала, какой именно населенный пункт выбрала для отдыха. Но стоит отметить, что Мексика, в частности Канкун и Ривьера Мая, считается направлением премиум-класса, популярным у украинских туристов.