Бедно, ветрено и холодно: украинка раскрыла правду о жизни в стране ЕС у океана
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Беззаботную жизни у Атлантики омрачили бытовые трудности и неожиданные расходы
Португалия — европейская курортная страна, которая славится своим самым протяженным океаническим побережьем, мягким климатом, пляжами, развлечениями и многими другими факторами, которые побуждают людей туда переехать. Но так ли всё прекрасно на самом деле?
На странице Kv__lav в социальной сети TikTok украинка опубликовала видео, в котором поделилиась своими впечатлениями от жизни в Португалии и сравнила свои ожидания и реальность, которую получила в итоге.
"Это я приехала в солнечную Португалию жить возле океана свою лучшую европейскую богатую жизнь, ходить на шоппинг и есть морепродукты", — подписывает девушка первый кадр в своем ролике, который символизирует ее ожидания.
Но на самом деле, по ее словам, в новой стране ее ждал постоянный холод, длинная дорога до океана с пересадками, а также нехватка средств.
"По факту — на улице дубак, до океана ехать с тремя пересадками полтора часа. Денег хватило только заплатить за квартиру. Из морепродуктов у меня только тунец в баночке. На шоппинге купила судочки и туалетную бумагу", — отметила украинка.
В комментариях под роликом украинцы делятся своим опытом проживания в Португалии. Некоторые акцентируют, что для жизни в этой стране нужен немалый запас денег. Другие же и вовсе не хотят туда возвращаться ни при каких условиях.
- "Подтверждаю, всё так и есть…"
- "Если иметь нормально денег, то Португалия прекрасна"
- "Мы в этом году вернулись из Португалии в Молдову. Достаточно уже "погрелись"
Что известно о Португалии
Это государство в Юго-Западной Европе, самое западное государство в континентальной Европе. Площадь территории — 92 225 км², примерная численность населения — 10 467 366 человек. Столица — Лиссабон. Официальные языки — португальский и мирандский. Денежная единица — евро.
Португалию омывает Атлантический океан. И хотя вода здесь заметно прохладнее, чем на популярных средиземноморских курортах, зато побережье славится своими живописными скалами, длинными песчаными пляжами и восхитительными видами.
Кроме того, океан в Португалии — это не просто часть пейзажа, а целая культура. Здесь на побережье работают многочисленные школы серфинга, а некоторые города фактически живут в ритме волн.
Климат в Португалии субтропический средиземноморский. В целом зима здесь мягкая, лето — умеренно жаркое и солнечное.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украинка честно рассказала о жизни в Швеции.