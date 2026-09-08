Бедно, ветрено и холодно: украинка раскрыла правду о жизни в стране ЕС у океана

Беззаботную жизни у Атлантики омрачили бытовые трудности и неожиданные расходы

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Португалия — европейская курортная страна, которая славится своим самым протяженным океаническим побережьем, мягким климатом, пляжами, развлечениями и многими другими факторами, которые побуждают людей туда переехать. Но так ли всё прекрасно на самом деле?

На странице Kv__lav в социальной сети TikTok украинка опубликовала видео, в котором поделилиась своими впечатлениями от жизни в Португалии и сравнила свои ожидания и реальность, которую получила в итоге.

"Это я приехала в солнечную Португалию жить возле океана свою лучшую европейскую богатую жизнь, ходить на шоппинг и есть морепродукты", — подписывает девушка первый кадр в своем ролике, который символизирует ее ожидания.

Но на самом деле, по ее словам, в новой стране ее ждал постоянный холод, длинная дорога до океана с пересадками, а также нехватка средств.

"По факту — на улице дубак, до океана ехать с тремя пересадками полтора часа. Денег хватило только заплатить за квартиру. Из морепродуктов у меня только тунец в баночке. На шоппинге купила судочки и туалетную бумагу", — отметила украинка.

В комментариях под роликом украинцы делятся своим опытом проживания в Португалии. Некоторые акцентируют, что для жизни в этой стране нужен немалый запас денег. Другие же и вовсе не хотят туда возвращаться ни при каких условиях.

"Подтверждаю, всё так и есть…"

"Если иметь нормально денег, то Португалия прекрасна"

"Мы в этом году вернулись из Португалии в Молдову. Достаточно уже "погрелись"

Комментарии под роликом в ТикТок

В комментариях делятся опыом жизни в Португалии

В сети украинцы высказываются о жизни в Португалии

Украинка вспоминает свою жизнь в Португалии

Что известно о Португалии

Это государство в Юго-Западной Европе, самое западное государство в континентальной Европе. Площадь территории — 92 225 км², примерная численность населения — 10 467 366 человек. Столица — Лиссабон. Официальные языки — португальский и мирандский. Денежная единица — евро.

Португалию омывает Атлантический океан. И хотя вода здесь заметно прохладнее, чем на популярных средиземноморских курортах, зато побережье славится своими живописными скалами, длинными песчаными пляжами и восхитительными видами.

Португалия. Фото: Freepik

Кроме того, океан в Португалии — это не просто часть пейзажа, а целая культура. Здесь на побережье работают многочисленные школы серфинга, а некоторые города фактически живут в ритме волн.

Климат в Португалии субтропический средиземноморский. В целом зима здесь мягкая, лето — умеренно жаркое и солнечное.

Португалия. Фото: Freepik

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украинка честно рассказала о жизни в Швеции.