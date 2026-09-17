Больше не придется рыться в шкафу: как разложить одежду на осень

Как правильно распределить место в гардеробе

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С наступлением осени шкаф быстро превращается на склад из летних футболок, свитеров, курток и обуви. Но полностью убирать летние вещи еще рано –гораздо удобнее распределить одежду в зависимости от того, как часто вы ею пользуетесь.

Как организовать гардероб так, чтобы утром не тратить время на поиски нужной вещи рассказали специалисты портала WonderHowTo.

Разделите шкаф на три зоны

Главное в гардеробе — не сколько у вас вещей, а то, легко ли до них добраться.

Перед тем как что-то перекладывать, условно разделите шкаф на три зоны:

Активная зона — самое доступное место на уровне глаз и по центру. Здесь стоит держать вещи, которые носите чаще всего: любимые свитера, повседневные брюки или юбки, а также куртку.

Второстепенная зона — место, до которого немного сложнее добраться. Сюда можно положить вещи для переходного сезона: легкие кофты, кроссовки, дождевик.

Зона с ограниченным доступом — самая высокая полка, самые глубокие уголки шкафа или отдельный контейнер. Здесь удобно хранить праздничную одежду и вещи, которые вы надеваете всего несколько раз за сезон.

Забудьте о скучной сортировке вроде "все летнее — в коробку, все осеннее — на полку". Теперь главное правило другое: смотрите только на то, что понадобится вам в ближайшие недели.

Разделите шкаф на три зоны. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Сначала достаньте осенние вещи

Достаньте все, что планируете носить осенью: свитера, куртки, пальто, брюки и другие теплые вещи.

Так вы сразу увидите, сколько места они займут в шкафу. И уже после этого станет понятно, какую летнюю одежду действительно можно убрать подальше.

Заодно переберите осенние вещи. Если какой-то свитер давно не надевали или уже не хотите его носить, нет смысла снова класть его в шкаф.

Одежду, которая требует ремонта, отложите отдельно. То, что уже точно не понадобится, можно продать или отдать.

Летняя одежда еще может пригодиться

Если на улице тепло, не нужно прятать все футболки, легкие кофты и туфли в самую дальнюю коробку.

Оставьте под рукой вещи, которые легко сочетать с осенней одеждой. Например, легкий кардиган или лонгслив вполне могут пригодиться еще и в октябре.

Такие вещи лучше положить во второстепенную зону — они не будут мешать, но останутся доступными.

Разбирайте все частями

Не пытайтесь перебрать весь шкаф за один вечер. Удобнее двигаться по категориям: сначала обувь, потом одежда, а уже после этого шарфы, перчатки и другие аксессуары.

Перед тем как убирать летнюю обувь, ее стоит почистить и хорошо высушить. Осеннюю поставьте ближе, чтобы не приходилось каждое утро искать нужную пару.

Шарфы и перчатки лучше сложить в одном месте, чтобы они не терялись среди свитеров.

Если пользуетесь вешалками, можно заменить разные модели на одинаковые. Так шкаф будет выглядеть аккуратнее, а одежда будет занимать меньше места.

Тест на удобство

Когда все разложите, проведите небольшую проверку: попробуйте собрать три повседневных образа только из вещей в вашей "активной зоне".

Если приходится долго искать кофту или перекладывать полку — дело не в том, что у вас слишком много одежды. Просто стоит еще раз перетасовать вещи по зонам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сушить белье осенью.