Забудьте про "бабушкин ремонт": стеклоблоки из прошлого вернулись в тренды
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Это доступный и относительно простой способ освежить интерьер без сложной перепланировки
Стеклоблоки возвращаются, но на этот раз — без малейшего намека на устаревший советский декор. Сегодня это один из самых стильных инструментов дизайнеров, позволяющий решить главную задачу современной планировки: разделить пространство, не потеряв естественный свет.
Если вы планируете обновление дома и ищете баланс между уютом, светом и пространством — вот почему стоит обратить внимание на этот материал. Об этом сообщает Radio Mitre.
Свет есть, обзор закрыт: идеальный баланс приватности
Главная суперсила стеклоблока — его полупрозрачность. Он работает как естественный фильтр: мягко рассеивает солнечные лучи, но при этом надежно скрывает от посторонних глаз всё, что происходит за перегородкой.
- В ванных комнатах: Идеальное решение для душевых зон или санузлов с окнами в глухие дворики.
- В коридорах и прихожих: Превращает темные переходы без окон в светлые и уютные зоны.
- Эффект размытых силуэтов: Мягкие контуры и тени за перегородкой добавляют пространству объем и легкий театральный подтекст.
Как сочетать, чтобы это выглядело дорого?
Секрет современного использования стеклоблоков — в правильном окружении. Дизайнеры балансируют ностальгическую фактуру стекла с помощью нейтральных и строгих материалов.
- Натуральное дерево и сталь — создают контраст между теплотой, графичностью и прозрачностью.
- Матовые и пористые поверхности — подчеркивают игру света на стеклянных гранях.
- Минималистичная мебель — простые линии интерьера не перегружают пространство вместе с фактурной перегородкой.
Не просто стена, а световая скульптура
Современный подход требует умеренности: возводите не сплошные массивные стены, а используйте стеклоблоки как точечные архитектурные акценты.
- Вертикальные и горизонтальные полосы — добавляют интерьеру динамики и визуально вытягивают помещение.
- Перегородки на половину высоты — отлично зонируют уголок для чтения или рабочее место в гостиной.
- Изменение текстуры в течение дня — в зависимости от угла падения солнечных лучей, стена из стеклоблоков каждый час меняет рисунок теней.
Спасение для квартир с открытой планировкой
Квартиры-студии часто ставят перед выбором: открытое пространство или приватность? Стеклоблоки решают этот парадокс. Они позволяют отделить кухню от гостиной или выделить гардеробную, сохранив ощущение единого, непрерывного пространства.
Напомним, натяжные потолки стали классикой интерьерной отделки, но современный дизайн предлагает новые архитектурные подходы. Новая альтернатива не просто скрывает коммуникации, но и эффективно работает с визуальным восприятием комнаты, корректируя её пропорции.