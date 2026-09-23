Забудьте про "бабушкин ремонт": стеклоблоки из прошлого вернулись в тренды

Это доступный и относительно простой способ освежить интерьер без сложной перепланировки

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Стеклоблоки возвращаются, но на этот раз — без малейшего намека на устаревший советский декор. Сегодня это один из самых стильных инструментов дизайнеров, позволяющий решить главную задачу современной планировки: разделить пространство, не потеряв естественный свет.

Если вы планируете обновление дома и ищете баланс между уютом, светом и пространством — вот почему стоит обратить внимание на этот материал. Об этом сообщает Radio Mitre.

Свет есть, обзор закрыт: идеальный баланс приватности

Главная суперсила стеклоблока — его полупрозрачность. Он работает как естественный фильтр: мягко рассеивает солнечные лучи, но при этом надежно скрывает от посторонних глаз всё, что происходит за перегородкой.

В ванных комнатах: Идеальное решение для душевых зон или санузлов с окнами в глухие дворики.

Стеклоблоки в ванной комнате/Фото: ИИ

В коридорах и прихожих: Превращает темные переходы без окон в светлые и уютные зоны.

Стеклоблоки в коридорах и прихожих/Фото: ИИ

Эффект размытых силуэтов: Мягкие контуры и тени за перегородкой добавляют пространству объем и легкий театральный подтекст.

Эффект размытых силуэтов/Фото: ИИ

Как сочетать, чтобы это выглядело дорого?

Секрет современного использования стеклоблоков — в правильном окружении. Дизайнеры балансируют ностальгическую фактуру стекла с помощью нейтральных и строгих материалов.

Натуральное дерево и сталь — создают контраст между теплотой, графичностью и прозрачностью.

— создают контраст между теплотой, графичностью и прозрачностью. Матовые и пористые поверхности — подчеркивают игру света на стеклянных гранях.

— подчеркивают игру света на стеклянных гранях. Минималистичная мебель — простые линии интерьера не перегружают пространство вместе с фактурной перегородкой.

Секрет современного использования стеклоблоков/Фото: ИИ

Не просто стена, а световая скульптура

Современный подход требует умеренности: возводите не сплошные массивные стены, а используйте стеклоблоки как точечные архитектурные акценты.

Вертикальные и горизонтальные полосы — добавляют интерьеру динамики и визуально вытягивают помещение. Перегородки на половину высоты — отлично зонируют уголок для чтения или рабочее место в гостиной. Изменение текстуры в течение дня — в зависимости от угла падения солнечных лучей, стена из стеклоблоков каждый час меняет рисунок теней.

Не просто стена, а световая скульптура/Фото: ИИ

Спасение для квартир с открытой планировкой

Квартиры-студии часто ставят перед выбором: открытое пространство или приватность? Стеклоблоки решают этот парадокс. Они позволяют отделить кухню от гостиной или выделить гардеробную, сохранив ощущение единого, непрерывного пространства.

Спасение для квартир с открытой планировкой/Фото: ИИ

Напомним, натяжные потолки стали классикой интерьерной отделки, но современный дизайн предлагает новые архитектурные подходы. Новая альтернатива не просто скрывает коммуникации, но и эффективно работает с визуальным восприятием комнаты, корректируя её пропорции.