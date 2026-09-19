Эффект дорогого ламината за копейки: бюджетная идея для ремонта советского пола (видео)

Девушка выполнила все работы сама

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Из старого советского пола можно сделать настоящую "конфетку" с эффектом ламината. Для этого даже не надо покупать дорогостоящие материалы.

Украинка Анна Первак наглядно показала чудеса своего ремонта. Девушка отметила, что данная работа требует терпения.

Процесс ремонта включает четыре основных этапа:

Заполнение щелей: При наличии широких зазоров между досками проводится их шпаклевание. Для этой цели применяется монтажный клей. Шлифовка: Поверхность пола тщательно обрабатывается для создания шероховатости, что обеспечивает надежное сцепление материала с краской. Предварительная подготовка: После шлифования покрытие пылесосят, обезжиривают и покрывают слоем грунтовки. Декоративное окрашивание: На подготовленную поверхность сначала наносится базовый слой светло-серой краски, а затем с помощью специального текстурного шпателя формируется рисунок, имитирующий натуральное дерево.

Ремонт Анны понравился пользователям. В сети отметили, что данный вариант не требует большого бюджета.

"Класс"

"Бюджетно и очень красиво! Мастерица!"

"Невероятно крутой результат"

"Очень круто получилось!

"Круто получилось"

"Вот это вы молодец! Круто сделано и толково объяснили"

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинка сэкономила десятки тысяч долларов на ремонте крыши. Вместо капитального ремонта владельцы решили загерметизировать проблемные места.