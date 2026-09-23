Конец "пригодности всех подряд". В Украине предлагают изменить правила ВВК

Выдвинуты четыре конкретных предложения

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Украинец призывает полностью пересмотреть перечень болезней ВВК (военно-врачебная комиссия, которая проводит медицинское освидетельствование и определяет пригодность человека к военной службе по состоянию здоровья). Также он предлагает добавить статью, позволяющую признавать военнообязанных непригодными к службе по общему состоянию здоровья.

Соответствующую петицию №41/010982-26 ее автор Игорь Башлык зарегистрировал на портале Кабинета Министров Украины. Он также призывает ввести уголовную ответственность для врачей за занижение диагнозов.

По его словам, после реформ МСЭК и ВЛК ситуация с оценкой здоровья военнообязанных только ухудшилась. Автор петиции утверждает, что медики боятся вносить реальные диагнозы из-за давления и угроз со стороны руководства, а людям с реальными болезнями снижают или не оказывают группу инвалидности.

"К службе признают пригодными больных людей и мы создаем "калич батальоны", а эти люди могли бы работать и платить налоги... Примите меры и сделайте справедливо, а не за деньги все", — говорится в обращении.

Что предлагает автор петиции:

внести в перечень болезней статью, которая позволяет признавать человека непригодным по общему совокупному состоянию организма , даже если отдельные заболевания не являются критическими

, даже если отдельные заболевания не являются критическими автоматически признавать непригодными к службе в мирное и военное время лиц, имеющих три или более статей с категорией незначительных нарушений (бывшая категория "Б")

в мирное и военное время лиц, имеющих (бывшая категория "Б") ввести уголовную ответственность для членов ВЛК и экспертов за умышленное занижение тяжести заболеваний или внесение ложных данных о состоянии здоровья

за умышленное занижение тяжести заболеваний или внесение ложных данных о состоянии здоровья обеспечить справедливое предоставление и сохранение групп инвалидности в соответствии с реальным состоянием здоровья

Сбор подписей под инициативой начался 22 сентября 2026 года. По состоянию на момент публикации материала петицию подписали шесть человек. Чтобы ее рассмотрел Кабмин, она должна собрать не менее 25 тысяч подписей. До конца голосования остается 90 дней.

Важно! Подача петиции — это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она — не готовое решение власти или опрос общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения или нормативно правовые акты даже после сбора нужного количества подписей.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-либо изменить.

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