Рус

Забудьте про "бабусин ремонт": склоблоки з минулого повернулися у тренди

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Ремонт Новина оновлена 23 вересня 2026, 11:50
Ремонт. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Це доступний і відносно простий спосіб освіжити інтер’єр без перепланування

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Склоблоки повертаються, але цього разу без найменшого натяку на застарілий радянський декор. Сьогодні це один із найстильніших інструментів дизайнерів, що дозволяє вирішити головне завдання сучасного планування: розділити простір, не втративши природне світло.

Якщо ви плануєте оновлення будинку і шукаєте баланс між затишком, світлом та простором – ось чому варто звернути увагу на цей матеріал. Про це повідомляє Radio Mitre.

Світло є, огляд закритий: ідеальний баланс приватності

Головна суперсила склоблока – його напівпрозорість. Він працює як природний фільтр: м’яко розсіює сонячне проміння, але при цьому надійно приховує від сторонніх очей все, що відбувається за перегородкою.

  • У ванних кімнатах: Ідеальне рішення для душових зон або санвузлів із вікнами у глухі дворики.
Склоблоки у ванній кімнаті
Склоблоки у ванній кімнаті/Фото: ШІ
  • У коридорах та передпокоях: Перетворює темні переходи без вікон на світлі та затишні зони.
Склоблоки в коридорах та передпокоях
Склоблоки в коридорах та передпокоях/Фото: ШІ
  • Ефект розмитих силуетів: М’які контури та тіні за перегородкою додають простору об’єм та легкий театральний підтекст.
Ефект розмитих силуетів
Ефект розмитих силуетів/Фото: ШІ

Як поєднувати, щоб це виглядало дорого?

Секрет сучасного використання склоблоків – у правильному оточенні. Дизайнери балансують ностальгічну фактуру скла за допомогою нейтральних та суворих матеріалів.

  • Натуральне дерево та сталь – створюють контраст між теплотою, графічністю та прозорістю.
  • Матові та пористі поверхні – підкреслюють гру світла на скляних гранях.
  • Мінімалістичні меблі – прості лінії інтер’єру не перевантажують простір разом із фактурною перегородкою.
Секрет сучасного використання склоблоків
Секрет сучасного використання склоблоків/Фото: ШІ

Не просто стіна, а світлова скульптура

Сучасний підхід потребує помірності: зводьте не суцільні масивні стіни, а використовуйте склоблоки як точкові архітектурні акценти.

  1. Вертикальні та горизонтальні смуги – додають інтер’єру динаміки та візуально витягують приміщення.
  2. Перегородки на половину висоти — добре зонують куточок для читання або робоче місце у вітальні.
  3. Зміна текстури протягом дня — залежно від кута падіння сонячних променів, стіна зі склоблоків щогодини змінює малюнок тіней.
Не просто стіна, а світлова скульптура
Не просто стіна, а світлова скульптура/Фото: ШІ

Порятунок для квартир з відкритим плануванням

Квартири-студії часто ставлять перед вибором: відкритий простір чи приватність? Склоблоки вирішують цей феномен. Вони дозволяють відокремити кухню від вітальні або виділити вбиральню, зберігши відчуття єдиного, безперервного простору.

Порятунок для квартир з відкритим плануванням
Порятунок для квартир з відкритим плануванням/Фото: ШІ

Нагадаємо, натяжні стелі стали класикою інтер’єрного оздоблення, але сучасний дизайн пропонує нові архітектурні підходи. Нова альтернатива не просто приховує комунікації, а й ефективно працює з візуальним сприйняттям кімнати, коригуючи її пропорції.

Теги:
#Ремонт #Дім