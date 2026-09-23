Забудьте про "бабусин ремонт": склоблоки з минулого повернулися у тренди
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Це доступний і відносно простий спосіб освіжити інтер’єр без перепланування
Склоблоки повертаються, але цього разу без найменшого натяку на застарілий радянський декор. Сьогодні це один із найстильніших інструментів дизайнерів, що дозволяє вирішити головне завдання сучасного планування: розділити простір, не втративши природне світло.
Якщо ви плануєте оновлення будинку і шукаєте баланс між затишком, світлом та простором – ось чому варто звернути увагу на цей матеріал. Про це повідомляє Radio Mitre.
Світло є, огляд закритий: ідеальний баланс приватності
Головна суперсила склоблока – його напівпрозорість. Він працює як природний фільтр: м’яко розсіює сонячне проміння, але при цьому надійно приховує від сторонніх очей все, що відбувається за перегородкою.
- У ванних кімнатах: Ідеальне рішення для душових зон або санвузлів із вікнами у глухі дворики.
- У коридорах та передпокоях: Перетворює темні переходи без вікон на світлі та затишні зони.
- Ефект розмитих силуетів: М’які контури та тіні за перегородкою додають простору об’єм та легкий театральний підтекст.
Як поєднувати, щоб це виглядало дорого?
Секрет сучасного використання склоблоків – у правильному оточенні. Дизайнери балансують ностальгічну фактуру скла за допомогою нейтральних та суворих матеріалів.
- Натуральне дерево та сталь – створюють контраст між теплотою, графічністю та прозорістю.
- Матові та пористі поверхні – підкреслюють гру світла на скляних гранях.
- Мінімалістичні меблі – прості лінії інтер’єру не перевантажують простір разом із фактурною перегородкою.
Не просто стіна, а світлова скульптура
Сучасний підхід потребує помірності: зводьте не суцільні масивні стіни, а використовуйте склоблоки як точкові архітектурні акценти.
- Вертикальні та горизонтальні смуги – додають інтер’єру динаміки та візуально витягують приміщення.
- Перегородки на половину висоти — добре зонують куточок для читання або робоче місце у вітальні.
- Зміна текстури протягом дня — залежно від кута падіння сонячних променів, стіна зі склоблоків щогодини змінює малюнок тіней.
Порятунок для квартир з відкритим плануванням
Квартири-студії часто ставлять перед вибором: відкритий простір чи приватність? Склоблоки вирішують цей феномен. Вони дозволяють відокремити кухню від вітальні або виділити вбиральню, зберігши відчуття єдиного, безперервного простору.
Нагадаємо, натяжні стелі стали класикою інтер’єрного оздоблення, але сучасний дизайн пропонує нові архітектурні підходи. Нова альтернатива не просто приховує комунікації, а й ефективно працює з візуальним сприйняттям кімнати, коригуючи її пропорції.