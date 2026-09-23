Врачи ВВК смотрят не только на справки: какое правило спасет историю болезни

Какие бумажки точно не стоит оставлять дома

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При прохождении ВВК важными могут оказаться не только документы, которые человек приносит с собой. Часть медицинской информации уже доступна врачам, однако есть нюанс, о котором стоит позаботиться заранее.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Детальнее в материале: "Пригоден, несмотря на болезнь: что делать, если ТЦК или ВВК потеряли медицинскую справку".

Что следует проверить перед ВВК

Врачи ВВК имеют доступ к электронной системе здравоохранения. Поэтому перед прохождением комиссии людям, страдающим определенными заболеваниями, следует проверить, внесены ли туда все данные о предварительном лечении.

По словам Воронковой, это может упростить прохождение осмотра и помочь врачам учесть особенности состояния здоровья человека.

Однако не все медицинские документы могут быть в электронной системе. Если на руках есть выписки из больницы, результаты анализов или другие справки, которых там нет, их нужно отдельно предоставить членам комиссии.

Именно дополнительные документы могут содержать важную информацию для оценки состояния здоровья и повлиять на объективность заключения ВВК.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в каких случаях во время проверки ТЦК может быть аннулирован документ военного учета.