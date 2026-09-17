Не соль и не соду: что повара добавляют в воду, чтобы картофель не разваривался

Кубики картофеля для салата получатся идеальными

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Приготовление отварного картофеля кажется одним из самых простых кулинарных процессов. При этом результат может оказаться не таким, как хотелось. Например, когда картофель для салата разваривается и превращается в кашу. Нарезать аккуратные кубики из такого продукта не получается.

Для того, чтобы картофель не разваривался, профессиональные кулинары добавляют в кастрюлю уксус, отмечает кулинарный портал Denik.cz.

Как использовать уксус при варке картофеля

Картофель нужно почистить и нарезать кусочками одинакового размера, чтобы они готовились равномерно. Дальше его нужно залить холодной водой. Если залить горячей водой, есть риск, что серединка не успеет приготовиться к тому времени, как края картофеля уже будут сварены. Следом в воду нужно добавить соль и небольшое количество уксуса. На большую кастрюлю воды достаточно добавить всего 1 чайную ложку продукта. Вместо уксуса можно использовать немного рассола от маринованных огурцов — тогда картофель для салата получит еще и приятный привкус соли и специй. Варить картофель лучше на слабом огне. При интенсивном бурлении кусочки бьются о стенки кастрюли друг о друга и разваливаются быстрее. Время приготовления зависит от размера. Небольшие кубики доходят до готовности примерно за 10–15 минут. Проверять готовность лучше вилкой, прокалывая каждый кусочек.

На что еще обратить внимание

Даже уксус не исправит неподходящий сорт картофеля. Для салата лучше выбирать сорта с плотной мякотью, которые держат форму после варки. К таким относятся Венета, Санте, Ред Скарлетт. Рассыпчатые сорта, наоборот, больше подходят для пюре, где важно, чтобы картофель размягчался быстрее.