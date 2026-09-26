Обычные кровати – на мусорку? Уютный тренд из прошлого возвращается в спальни

Дизайнеры предлагают множество моделей и решений

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Привычные прямоугольные кровати потеснила новая тенденция – кровати круглой формы. Такой вариант является не только местом для сна, а настоящей изюминкой спальни.

Как рассказывает сайт Better Homes & Gardens, круглые кровати, популярные в 60-х годах, снова возвращаются в моду. Их часто выбирают те, кто предпочитает ретро-стиль. Также эта форма кровати – популярный выбор в минималистическом дизайне интерьера.

Интерьер в стиле "старые деньги". Фото: Better Homes & Gardens

Дизайнеры придали круглым кроватям современное звучание. Их производят в нейтральной цветовой палитре: белый, серый, бежевый или черный цвета. Для них выбирают постельное белье и покрывало в тон.

Осовремененная круглая кровать. Фото: houseandgarden.co.uk

Среди плюсов круглых кроватей называют большую вариативность положений для сна, они не "диктуют" владельцу, как ложиться — он может выбирать сам, где "ноги", а где "голова". Кроме того, такая кровать создает дизайнерский акцент в любой комнате.

Такая кровать является украшением спальни. Фото: houseandgarden.co.uk

Однако есть также очевидные минусы. Во-первых, обычно это дизайнерские кровати, которые стоят дороже обычных вариантов. В случае необходимости заменить матрас — его придется изготавливать на заказ и хорошо поискать того, кто согласится это сделать. Кроме того, из-за своей формы круглая кровать может потребовать больше места, чтобы удобно разместиться в вашей спальне.

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