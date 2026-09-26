Ловушка или "морковка" для Путина? Зачем Трамп зовет главу России на саммит G20

В последний раз глава Кремля принимал участие в очном саммите "Большой двадцатки" в 2019 году в Японии

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Группа из 14 сенаторов из обеих партий призвала президента США Дональда Трампа отозвать приглашение главы России Владимира Путина на саммит G20, который состоится в Майами в декабре. Кремль пока не дал ответа, приедет ли он на встречу.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на письмо сенаторов. "Телеграф" спросил у ИИ ChatGPT, с какой целью Трамп пригласил Путина.

"Путин несет единоличную ответственность за развязывание Россией полномасштабной агрессивной войны против Украины… Его участие в саммите G20 в США вызывает серьезные беспокойства по поводу легитимизации и нормализации правительства, которое продолжает ежедневно атаковать гражданские объекты в Украине", — говорится в письме сенаторов.

Зачем Трампу приглашать Путина

Нейросеть назвала четыре главные версии предположений, зачем президенту США приглашать на саммит G20 Путина. После того как он начал полномасштабное вторжение в Украину, глава Кремля стал персоной нон грата для многих государств.

Владимир Путин. Фото: t.me/news_kremlin

Мирное соглашение: Трамп может намереваться использовать личную встречу с Путиным для нового раунда переговоров по Украине. После безрезультатных контактов с главой Кремля Трамп может рассчитывать, что многосторонний саммит даст возможность снова посадить Путина за стол переговоров.

Давление: Трамп может использовать приглашение Путина в качестве "морковки" после усиления санкционного давления, чтобы заставить Кремль вернуться к переговорам. Как известно, недавно президент США подписал закон, расширяющий возможности санкций против РФ и покупателей ее энергоресурсов.

Большая дипломатическая сцена: Американский лидер может стремиться собрать Путина, Зеленского и других мировых лидеров в одном месте и попытаться сделать G20 площадкой для политической договоренности. Если Путин приедет, он окажется не только перед Трампом. На встрече будут присутствовать представители ЕС, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии, Канады, Австралии, Индии, Китая и т.д. Трамп может рассчитывать на коллективное дипломатическое давление на главу государства-агрессора.

Геополитический маневр: США пытаются избежать того, чтобы Россия окончательно закрепилась в орбите Китая. Штаты стремятся самостоятельно определять формат будущих отношений с Москвой.

Нейросеть подчеркивает, что эти версии не противоречат друг другу. По всей вероятности, Трамп преследует несколько целей, приглашая Путина.

Что такое саммит G20

"Большая двадцатка" (G20) – это ведущий международный форум, объединяющий крупнейшие экономики мира для обсуждения вопросов глобальной финансово-экономической стабильности и геополитики.

В отличие от G7, откуда Россию окончательно исключили в 2014 году после аннексии Крыма, изгнать Москву из "двадцатки" практически невозможно. Для этого нужен консенсус всех членов, а такие страны как Китай, Индия, Бразилия или ЮАР не пойдут на это.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что о приглашении диктатора на саммит G20 думают в Брюсселе. Американское приглашение для Путина прокомментировали сдержанно, но при этом напомнили, что за большинством мировых проблем стоит как раз Москва.