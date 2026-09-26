Звичайні ліжка - на смітник? Затишний тренд з минулого повертається у спальні

Дизайнери пропонують багато моделей та рішень

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Звичні прямокутні ліжка потіснила нова тенденція — ліжка круглої форми. Такий варіант є не лише місцем для спання, а справжньою родзинкою спальні.

Як розповідає сайт Better Homes & Gardens, круглі ліжка, які були популярні у 60-х роках, знову повертаються у моду. Їх часто обирають ті, хто надає перевагу ретро-стилю. Також ця форма ліжка є популярним вибором у мінімалістичному дизайні інтер’єру.

Інтер'єр у стилі "старі гроші". Фото: Better Homes & Gardens

Дизайнери надали круглим ліжкам сучасного звучання. Їх роблять у нейтральній колірній палітрі: білий, сірий, бежевий або чорний кольори. Для них обирають постільну білизну та покривало в тон.

Осучаснене кругле ліжко. Фото: houseandgarden.co.uk

Серед плюсів круглих ліжок називають більшу варіативність положень для сну, вони не "диктують" власнику, як лягати — він може обирати сам, де "ноги", а де "голова". Крім того, таке ліжко створює дизайнерський акцент у будь-якій кімнаті.

Таке ліжко є окрасою спальні. Фото: houseandgarden.co.uk

Проте є також очевидні мінуси. По-перше, зазвичай це дизайнерські ліжка, які коштують дорожче за звичайні варіанти. Якщо буде потреба замінити матрас — його доведеться виготовляти на замовлення і добре пошукати того, хто погодиться це зробити. Крім того, через свою форму кругле ліжко може потребувати більше місця, щоб зручно розміститися у вашій спальні.

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